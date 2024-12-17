Trend Galeri Trend Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara sağlanan evde bakım maaşı yeni yılda zamlanacak. Memur maaşına yılda 2 kez gelen zam ile birlikte birçok sosyal destek ödemesinde artış yaşanacak. Hak sahipleri il il yatırılan bu desteğin yüzde kaç zamlanacağı merak ediyor. 5 ayık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla muhtemel zam oranları hesaplandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte, engelli maaşı zammı son durum...

Giriş Tarihi: 17.12.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:03
EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala memur zammıyla birlikte birçok sosyal destek ödemesinde artışa gidilicek. Bu ödemelerin başında gelen evde bakım maaşı için araştırmalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mevcut 9 bin 77 TL olan ödemeler için ocak ayında yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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