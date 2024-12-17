EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2025 ZAMMI: Yeni yılda engelli evde bakım ödemesine yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara sağlanan evde bakım maaşı yeni yılda zamlanacak. Memur maaşına yılda 2 kez gelen zam ile birlikte birçok sosyal destek ödemesinde artış yaşanacak. Hak sahipleri il il yatırılan bu desteğin yüzde kaç zamlanacağı merak ediyor. 5 ayık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla muhtemel zam oranları hesaplandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte, engelli maaşı zammı son durum...