Trend Galeri Trend Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

Evinde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan vatandaşlara Bakanlık tarafından ödenen sağlanan evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Yeni yılda yapılacak zam sonrası sosyal destek ödeme tutarları da değişecek. Bu desteklerden biri de evde bakım maaşı 2025 ücreti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek Ocak ayında, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak artacak. Hak sahipleri evde bakım maaşı hesaplama işlemlerine hız kazandırmış durumda. Peki; 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte, tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.12.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:30
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ağır engelli bireylerin bakımı için Bakanlık tarafından ödenen evde bakım aylığı bilindiği üzere memur maaş zammı ile artış yaşıyor. Bu kapsamda memur maaş katsayısındaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenecek 2025 evde bakım maaşı hesaplama işlemleri başladı. Peki; Ocak 2025 engelli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, zam oranı hesaplama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.

Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artacak evde bakım maaşının ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Hasta ya da engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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