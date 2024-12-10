Trend Galeri Trend Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte yeni engelli maaşı zammı hesaplama

Evinde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan vatandaşlara Bakanlık tarafından ödenen sağlanan evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Yeni yılda yapılacak zam sonrası sosyal destek ödeme tutarları da değişecek. Bu desteklerden biri de evde bakım maaşı 2025 ücreti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek Ocak ayında, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak artacak. Hak sahipleri evde bakım maaşı hesaplama işlemlerine hız kazandırmış durumda. Peki; 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte, tüm merak edilenler…