Trend Galeri Trend Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine ödenen ödemeler, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam, evde bakım parasını da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle hak sahipleri, yeni yılda maaşların ne kadar olacağını ve ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:28
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Memur maaşı zamlarına endeksli olarak değişen evde bakım maaşı, 2025 yılına girerken artış gösterecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara verilen bu destek, her ay belirli bir takvime göre il il hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Bu noktada hak sahipleri "Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, engelli maaşı zammı son dakika gelişmeleri...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.

Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artacak evde bakım maaşının ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Hasta ya da engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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