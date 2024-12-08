EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Yeni yılda evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine ödenen ödemeler, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam, evde bakım parasını da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle hak sahipleri, yeni yılda maaşların ne kadar olacağını ve ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…