Evde botoks etkisi mümkün mü? İnce çizgileri hedef alan maske gündemde!
Ciltte zamanla oluşan ince çizgiler ve kırışıklıklar, sosyal medyada paylaşılan pratik bakım önerilerini yeniden gündeme taşıdı. Son günlerde "doğal botoks" etiketiyle yayılan ev yapımı bir maske, kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. Az sayıda malzemeyle hazırlanan ve uygulaması kolay olduğu belirtilen bu karışımın ciltte geçici sıkılaşma, parlaklık ve pürüzsüzlük hissi oluşturduğu yönündeki paylaşımlar hızla yayılıyor. Gelin bu maskenin ayrıntılarına hep birlikte bakalım!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 12:57