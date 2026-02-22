Evde botoks etkisi mümkün mü? İnce çizgileri hedef alan maske gündemde!

Bal ise doğal bir nem tutucu olarak güzellik uygulamalarında yer alıyor. Cildin nem kaybetmesini yavaşlatmaya yardımcı olan bal, daha dolgun ve canlı bir görünüm oluşmasına destek verebiliyor. Nem oranı dengelenmiş ciltlerde ince çizgiler genellikle daha az belirgin hale geliyor.