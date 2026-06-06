Everest'te öldü sanılan adam karların içinden sürünerek çıktı! "Buz yiyerek kurtuldum"

Ailesi, yerel haberlerden ve tanıdıkları aracılığıyla Dawa'nın yaşadığı, hatta dağdan aşağı indirildiği haberini aldı. Kızı Mendo Lhamu, o anki duygularını şu sözlerle ifade etti: "Başlangıçta inanamadık, emin olmak için fotoğraf istedik. Onun fotoğraflarını görünce sevince boğulduk ve yaşadığına ancak o zaman ikna olduk."