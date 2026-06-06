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Everest'te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! "Buz yiyerek kurtuldum"

Ailesi gözyaşları içinde onun cenaze törenini düzenlerken, dünyanın zirvesinden gelen akılalmaz bir haber herkesi şoke etti! Everest'in dondurucu cehenneminde tam bir hafta kaybolduktan sonra, ölüme meydan okuyup karlar üzerinde sürünerek hayata tutunan bu adamın tüyler ürperten mucizesine inanamayacaksınız. İşte dağcılık tarihini baştan yazdıran o inanılmaz kurtuluşun detayları...

Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 11:55
Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı, tarihe geçecek, akıllara durgunluk veren bir hayatta kalma mücadelesine sahne oldu. Nepal'de kaybolduğu için öldüğüne inanılan ve ailesi tarafından cenaze hazırlıklarına dahi başlanan 52 yaşındaki Şerpa rehber Dawa, tam bir hafta sonra ana kampa doğru karlar üzerinde sürünürken bulundu.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

Dağcılık dünyasında "mucize" olarak nitelendirilen bu olağanüstü olay, insanın hayatta kalma iradesinin ve zorlu doğa koşullarına karşı Şerpa halkının benzersiz dayanıklılığının en canlı kanıtı haline geldi.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

ZİRVE İNİŞİNDE GELEN FELAKET VE KAYBOLUŞ

Tecrübeli rehber Dawa Sherpa, en son 29 Mayıs tarihinde, yaklaşık 7.200 metre (23.622 fit) yükseklikte yer alan Kamp 3'ün üzerindeki tehlikeli "Sarı Kuşak" (Yellow Band) bölgesinden inerken görülmüştü. Katmandu merkezli Himalayan Traverse şirketi için çalışan ve Polonyalı bir dağcıya rehberlik eden Dawa'nın müşterisi, ana kampa güvenli bir şekilde ulaşmayı başardı. Ancak tecrübeli rehberden bir daha haber alınamadı.

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Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

Tırmanış sezonunun sonuna yaklaşılması ve dağdaki rotaların sökülmeye başlanmasıyla birlikte endişeler arttı. Arama kurtarma çalışmaları için helikopterler havalansa da, sert hava koşulları ve devasa dağın zorlu arazisi, ekiplerin Dawa'nın izini bulmasına engel oldu. Gecikmeli başlayan arama çalışmalarından netice alınamaması, umutların tükenmesine yol açtı.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

CENAZE TÖRENİNDEN GELEN ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ

Günlerce haber alınamaması üzerine Dawa'nın ailesi acı gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Eşi Damu Sherpa ve genç kızı Mendo Lhamu Sherpa, yerel Şerpa geleneklerine uygun olarak birkaç gün sürecek olan cenaze ritüellerine başlamıştı. Törenin henüz ikinci günündeyken, mucizevi bir telefon bağlantısı her şeyi değiştirdi.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

Ailesi, yerel haberlerden ve tanıdıkları aracılığıyla Dawa'nın yaşadığı, hatta dağdan aşağı indirildiği haberini aldı. Kızı Mendo Lhamu, o anki duygularını şu sözlerle ifade etti: "Başlangıçta inanamadık, emin olmak için fotoğraf istedik. Onun fotoğraflarını görünce sevince boğulduk ve yaşadığına ancak o zaman ikna olduk."

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

TEMİZLİK EKİBİNİN HAYATİ KEŞFİ VE KURTARMA OPERASYONU

Dawa'nın kurtuluşu, Everest'te sezon sonunda kirliliği önlemek, halatları toplamak ve dağdaki ekipmanları temizlemekle görevli olan Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi'ne bağlı bir ekip sayesinde gerçekleşti. Ekip, perşembe sabahı 5.300 metre rakımlı ana kampın hemen üzerindeki Khumbu Buz Şelalesi civarında, karlı yamaçlardan aşağı sürünerek inmeye çalışan bitkin haldeki Dawa'yı fark etti.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

8K Expeditions şirketinden Pemba Sherpa'nın hızla koordine ettiği kurtarma operasyonuyla güvenli bölgeye alınan tecrübeli rehbere ilk olarak yiyecek ve su takviyesi yapıldı. Ardından bir kurtarma helikopteriyle acilen başkent Katmandu'daki HAMS Hastanesi'ne nakledildi ve gözyaşları içindeki ailesine kavuştu. Yakınları ise Sherpa'nın öldüğünü düşünerek cenaze hazırlıklarına başlamıştı.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

"Hayatta kalacağımı düşünmüyordum. Böyle öleceğimi düşündüm. Kaybolmadım. Oksijenim bitince geride kaldım. Oksijen bittikten sonra yürüyemedim." dedi.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

HAYATTA KALMAK İÇİN BUZ YEDİ

Everest'in oksijen seviyesinin kritik düzeylere düştüğü ve "ölüm bölgesi" olarak bilinen bölümünde mahsur kalan Sherpa, günlerce neredeyse yiyecek ve su olmadan yaşam mücadelesi verdi.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

"İlk iki gün hiçbir şey yemedim. Sonra buz çiğnemeye başladım. Dişlerimi acıtıyordu ama sert sert çiğniyordum." diyen Sherpa, cebinde bulduğu birkaç çikolata ve atıştırmalık sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

İNSANÜSTÜ BİR DİRENİŞ: ŞERPALARIN GENETİK GÜCÜ

Nepal dağcılık topluluğu, bu eşsiz hayatta kalma hikayesini doğaüstü bir direnç olarak tanımlıyor. Topluluğun önde gelen isimlerinden Ang Tshering Sherpa, "Bu kadar sert dağ koşullarında günlerce hayatta kalmak tam anlamıyla bir mucizedir.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

Şerpalar dağlık bölgelerde büyüdükleri için bedensel olarak çok daha dayanıklıdırlar. Onun yerinde bir başkası olsaydı hayatta kalması neredeyse imkansızdı" diyerek Şerpaların direncine dikkat çekti.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

EVEREST'TE REKORLARLA DOLU TARİHİ BİR SEZON

Bu unutulmaz kurtuluş hikayesi, Everest tarihindeki en yoğun sezonlardan birinin kapanışına denk geldi. Mayıs ayında 1.000'den fazla dağcı ve Şerpa rehber dünyanın zirvesine ulaşmak için mücadele etti.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

Sezon başlarında ana kampın hemen üzerindeki büyük bir buz kütlesinin temizlenmesi haftalar aldığı için tırmanışlar geç başlasa da, Everest bu yıl rekor sayıda misafiri ağırladı.

Everest’te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! Buz yiyerek kurtuldum

8.849 metrelik devasa zirvenin ilk kez 29 Mayıs 1953'te Sir Edmund Hillary ve Şerpa Tenzing Norgay tarafından fethedildiğini hatırlatan uzmanlar, Dawa Sherpa'nın hayata tutunma mücadelesinin, bu tarihi tarihin ruhuna yakışır bir efsane olarak Everest kayıtlarına geçtiğini vurguluyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör