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Everest'te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! "Buz yiyerek kurtuldum"
Everest'te öldü sanılan adam karlarından içinden sürünerek çıktı! "Buz yiyerek kurtuldum"
Ailesi gözyaşları içinde onun cenaze törenini düzenlerken, dünyanın zirvesinden gelen akılalmaz bir haber herkesi şoke etti! Everest'in dondurucu cehenneminde tam bir hafta kaybolduktan sonra, ölüme meydan okuyup karlar üzerinde sürünerek hayata tutunan bu adamın tüyler ürperten mucizesine inanamayacaksınız. İşte dağcılık tarihini baştan yazdıran o inanılmaz kurtuluşun detayları...
Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 11:55