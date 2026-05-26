Evinizde bu eşyalar varsa köşeyi döndünüz! 2026’da antikacıların ve koleksiyonerlerin havada kaptığı o eski ürünler…

Gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünya, ironik bir şekilde geçmişe olan özlemi daha da artırıyor. 2026 yılı itibarıyla antika ve retro pazarı, tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. Bir dönem "eski" ya da "modası geçmiş" denilerek tavan aralarına kaldırılan, kömürlüklere kilitlenen veya köy evlerinde kaderine terk edilen pek çok eşya, şimdilerde koleksiyoncuların ve antikacıların peşinde koştuğu birer servet kapısına dönüştü. İşte evinizde bulunma ihtimali çok yüksek olan ve bugünlerde sahiplerine adeta gizli bir hazine sunan o nostaljik parçalar…

Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:31
2026 yılı itibarıyla antika pazarı tarihinin en çılgın dönemini yaşıyor. Bir dönem kömürlüklere kilitlenen, köy evlerinde kaderine terk edilen o 4 tanıdık eşya, şimdilerde koleksiyoncuların elinde 85 bin TL'yi bulan servet kapılarına dönüştü. İşte evinizde bulunma ihtimali çok yüksek olan o gizli hazineler...

1. ÇATI KATINDAN ÇIKAN SERVET: YARIM ASIRLIK HALILAR

Hemen herkesin bir dönem evinde bulunan ya da büyüklerinden kalma diyerek çatı katına attığı eski halılar, antika dünyasının yeni gözdesi haline geldi.

1970'li ve 1980'li yıllarda neredeyse her evde yaygın olarak kullanılan, ancak zamanla unutulmaya yüz tutan bu halı takımları günümüzde yeniden değerleniyor.

Uzmanlar, bu halıların antika statüsü kazanmasında kesin bir standart olmasa da üretim yeri, kullanılan malzeme, dokuma teknikleri ve renklerin belirleyici olduğunu vurguluyor.

Sadece estetik bir değer taşımakla kalmayıp geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu halılar, şimdilerde ikinci el platformlarında ve antikacılarda en az 27.425 liradan başlayan fiyatlarla kapışılıyor.

2. DEĞERİ KATLANARAK ARTAN GÜMÜŞ TAKIMLAR

Son yıllarda gümüşün gram fiyatında yaşanan rekor artışlar, bir dönem çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi olan gümüş eşyaları ve takımları da zirveye taşıdı.

Geçmiş yıllarda çok daha erişilebilir fiyatlara sahip olan gümüş, 2026 yılı itibarıyla yatırımcısının ve koleksiyoncusunun yüzünü güldürüyor.

Günümüzde hâlâ pek çok evde vitrinleri süsleyen eski gümüş takımların kilogram fiyatı, işçiliğine ve dönemine göre 80 bin ila 85 bin TL arasında alıcı buluyor.

3. YER SOFRALARINDAN KOLEKSİYON YARIŞINA: ANTİKA SİNİLER

Bir dönem her evin mutfak kültüründe yer sofralarının baş tacı olan bakır ve pirinç siniler, kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle evlerden kaybolmuştu.

Ancak bugün, koleksiyon dünyasında adeta bir "sini savaşı" yaşanıyor. Koleksiyoncular, özellikle el işçiliğiyle üretilmiş ve üzerinde otantik desenler barındıran nadide parçaları bulabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Tarihsel bir belge niteliği taşıyan ve geçmiş dönemin mutfak kültürünü yansıtan bu siniler, online satış platformlarında 55 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor.

Eğer köy evinizde ya da ambarınızda kenara atılmış eski bir sini varsa, üzerinde duran motifleri bir uzmana göstermenizde fayda var.

4. "ESKİ" DEYİP ATANLAR PİŞMAN: DOLAPLI KANEPELER

1980 ve 2000'li yıllar arasında hemen her oturma odasında karşımıza çıkan, altı veya yanları depolama alanı sunan ahşap dolaplı kanepeler geri döndü!

Hem nostaljik bir hava yaratan hem de fonksiyonel tasarımlarıyla dikkat çeken bu mobilyalar, şimdilerde ikinci el piyasasının en çok aranan parçalarından biri oldu.

Neredeyse herkesin "artık kullanılmaz" diyerek hurdacılara verdiği ya da çöpe attığı bu dolaplı kanepeler, günümüzde 40 bin TL'den başlayıp 80 bin TL'ye kadar varan fiyatlarla el değiştiriyor.

NOSTALJİ KAZANIYOR, SAKLAYAN ZENGİN OLUYOR

Uzmanlar, eski eşyaların hem finansal hem de kültürel açıdan değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor.

Eğer sizin de evinizde, bodrum katınızda ya da aile büyüklerinizin evinde bu tarz eşyalar varsa, temizlemeden veya elden çıkarmadan önce mutlaka bir antika uzmanına danışın.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör