Evinizdeki Bu Eşya Göründüğünden Daha Tehlikeli: Hemen Kontrol Edin

Eşyalar pek çok işimizi kolaylaştırsa da bazıları var ki maddi zarar, yaralanma hatta ölüme varan sonuçlar doğuruyor. ABD'de yapılan bir çalışma, bazı ev eşyalarının yılda tahmini 33 milyon kişiye zarar verdiğini ortaya koydu. Hemen Kontrol Edip Önlem Alın Kimileri evin ambiyansını değiştirmesi umuduyla, kimileri ise günlük işlerimizi kolaylaştırmak adına evde yer tutuyor. Ancak bu eşyaların ardında görünmeyen pek çok tehlike olabilir. İşte alırken iki defa düşünmeniz gereken o eşyalar; Mumlar ve Oda Kokuları Bazıları parafin bazlıdır ve yakıldığında zararlı partiküller ile VOC (uçucu organik bileşik) salar. Bunlar da iç mekanda hava kirliliğine sebep olarak zararlı maddelerin doğrudan solunum yollarımıza karışmasına yol açar. Kaynak: U.S Environmental Protection Agency Çocuk Oyuncakları Düşük kaliteli plastiklerde fitalat ve kurşun gibi toksik maddeler bulunabilir. Peluş oyuncaklar ise mikrop ve bakteri tutunması açısından risk taşır. Ayrıca; Piller veya manyetik parçaların yutulması, Keskin kenarlı veya sivri uçlu oyuncaklar, Lateks, toz, kimyasal boya veya sentetik malzemeler, Oyuncaklarda uzun ipler, kurdeleler veya zincirler, Ağız yoluyla alınması durumunda risk oluşturan malzemeler de oyuncaklarla ilgili riskli görülen noktalardır. Kaynak: World Health Organization (WHO) çocuk sağlığı ve kimyasallar raporları Elektronik Cihazlar Uzun süreli kullanımda ısı, radyasyon (EMF) ve elektrik kaçağı riski olabilir. Ayrıca; Priz çoklayıcıları, Kablosu hasar görmüş elektrikli ürünler, Eski kurutma makineleri, Kullanım esnasında çok ısınan cihazlar elektrik çarpması, aşırı yüklenme, kısa devre, elektrik kaçağı ve yangın risklerini beraberinde getirir. Kaynak: FDA ve WHO Islak Kalan Malzemeler Nemli banyo paspasları, Duş lifleri ve banyo keseleri, Islak bırakılan havlular, Bulaşık süngeri, Kesme tahtaları bakteri üremesi için ideal ortamdır. Küf ve zararlı organizma artışı kısa süre içinde gerçekleşebilir Kaynak: National Sanitation Foundation (NSF) temizlik hijyen raporları Plastik Şişeler ve Saklama Kapları Özellikle BPA içeren plastikler, uzun süreli kullanımda sağlığa zarar verebilir. Kaynak: European Food Safety Authority (EFSA) BPA üzerine bilimsel görüşler Atık Piller Ev pilleri (özellikle alkalin ve şarjlı piller) zamanla sızıntı yapabilir. Özellikle lityum iyon piller (telefon, laptop pilleri) yüksek ısılarda çok tehlikelidir. Ayrıca kimyasal sızıntı riski, ağır metal zehirlenmesi, yangın riski, çocuk ve evcil hayvan zehirlenmesi gibi riskler de taşır.