Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin! Japonların huzur dolu bir yaşam için kapı dışarı ettiği 12 eşya!

Evinizde belki de farkında bile olmadığınız ama sizde stres oluşturan eşyalar olduğunu biliyor muydunuz? Japon evlerinin küçük olmalarına rağmen her zaman ferah ve huzurlu görünmesinin sırrı, sadece fiziksel alanı değil, zihni de yoran gereksiz eşyalardan arınmış olmalarıdır. İşte evinizdeki enerjiyi tazelemek için kurtulmanız gereken o eşyalar…

Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:23
Japonlara göre eviniz bir depo değil, ruhunuzu dinlendiren bir sığınak olmalı; bunun yolu ise zihni ve enerjiyi yoran kalabalıklardan kurtulmaktan geçiyor.

Japon evlerinin küçük olmasına rağmen huzur veren sadeliği tesadüf değil! Metrekaresi küçük olsa bile ferahlıktan ödün vermeyen bu yaşam alanlarının arkasında, "eşya değil huzur biriktirme" felsefesi yatıyor. İşte Japon bilgeliğiyle evinizde nefes alacak alan yaratmak için hemen vedalaşmanız gereken o eşyalar...

1. KIRIK, BOZUK VEYA İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ EŞYALAR

Japonlara göre kırık bir vazo veya çalışmayan bir saat sadece yer kaplamaz, aynı zamanda negatif enerji yayar.

"Tamir ettirmeliyim" düşüncesi zihninizde sürekli bir yük oluşturur. Japon felsefesinde bir eşya 6 ay içinde tamir edilmemişse, bir daha asla edilmeyecektir. Bu yüzden bozuk cihazlar ya hemen onarılmalı ya da evden uzaklaştırılmalıdır.

2. KULLANILMAYAN MUTFAK ALETLERİ

Mutfaklarımızda genellikle 30'dan fazla alet bulunsa da aslında sadece 7-10 tanesini aktif olarak kullanırız.

Yılda bir kez kullanılan waffle makineleri veya sadece misafir için saklanan lüks takımlar değerli alanı işgal eder.

Özellikle mutfakta işimizi kolaylaştıracağına inandığımız ve her an elimizin altında olsun istediğimiz birçok eşyayı tutarız.

Eğer bu durumda neleri ayırmanız gerektiğine karar veremiyorsanız, uygulayabileceğiniz yöntem oldukça basit: Tüm aletleri bir kutuya koyun, 3 ay boyunca kutudan çıkmayan her şeyle vedalaşın.

3. TARİHİ GEÇMİŞ KOZMETİK VE İLAÇLAR

Banyo dolaplarındaki eski kremler ve ilaçlar sadece kalabalık değil, sağlık riski de oluşturur. Japonlar her 3 ayda bir bu dolapları denetler.

Açıldıktan sonra ömrünü tamamlamış maskaralar veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar evde asla barındırılmaz.

4. FAZLA ÇARŞAF VE HAVLU TAKIMLARI

Japon evlerinde çamaşır dolapları minimalisttir; kural genellikle kişi başına iki takımdır.

Biri kullanımdayken diğeri yedektedir. Onlarca takım çarşaf ve havlu biriktirmek yerine, sevdiğiniz birkaç takımı tutup geri kalanını bağışlamak hem dolabı hem de ütü yükünü hafifletir.

5. PLASTİK POŞET YIĞINLARI

"Poşet içinde poşet" biriktirmek Japon ev kültüründe yeri olmayan bir alışkanlıktır. Alışverişe kendi bez çantalarıyla giden Japonlar, evde maksimum 5-10 adet çöp poşeti bulundurur.

Bu yaklaşım mutfağı ferahlatırken çevreye duyarlılığı da artırır.

6. ELEKTRONİK HURDALAR

Eski telefonlar, bozuk şarj kabloları ve çalışmayan kulaklıklar çekmecelerin gizli düşmanlarıdır.

Bir daha asla kullanılmayacak bu "elektronik atıklar" hem tehlikeli kimyasallar içerir hem de zihinsel kalabalık yaratır.

Japonlar bu cihazları vakit kaybetmeden geri dönüşüm noktalarına teslim ederler ve evlerinde tutmazlar.

7. GİYİLMEYEN KIYAFETLER

Kıyafetlerle duygusal bağ kurmak kolaydır ancak Japonlar bir yıl boyunca giyilmeyen hiçbir şeyi tutmazlar.

Marie Kondo'nun dediği gibi; 'Bir eşyayı elinize aldığınızda size neşe vermiyorsa, ona teşekkür edip vedalaşmalısınız.'

Minimalist bir gardırop, sabahları ne giyeceğinize karar verme stresini tamamen ortadan kaldırır.

8. KAĞIT YIĞINLARI

Eski dergiler, gazeteler ve yıllanmış faturalar hem toz toplar hem de yangın riski oluşturur. Japonlar önemli belgeleri tarayarak dijital arşiv yapar, dergi ve gazete kağıtlarını ise hızla geri dönüşüme gönderirler. Kağıtsız bir ev, daha temiz ve güvenli bir yaşam alanı demektir.

9. FAZLA DEKORATİF OBJELER VE BİBLOLAR

Japon felsefesinde "boşluk" da bir tasarım unsurudur.

Her rafı bibloyla doldurmak yerine, sadece size gerçekten anlam ifade eden birkaç parçayı sergilemek gözünüzü ve zihninizi dinlendirir.

Az eşya, toz alma ve temizlik süresini de dakikalara indirir.

10. İHTİYAÇ FAZLASI AYAKKABILAR

Onlarca çift ayakkabı yerine, her durum için (spor, klasik, günlük) kaliteli ve konforlu 5-7 çift ayakkabı Japonlar için yeterlidir.