Trend Galeri Trend Yaşam Evinizdeki 'sinsi' misafire dikkat! Güzel koksun derken akciğerlerinizi mahvediyor olabilirsiniz...

Güzel koksun diye sıktığınız o spreyler aslında nefesinizi kesiyor olabilir! Kapalı alanlarda sıkça kullanılan oda spreyleri, içerdikleri sentetik koku vericiler ve uçucu organik bileşenlerle (VOC) solunum yollarında geri dönülemez hasarlara kapı aralıyor. Uzmanlar, özellikle astımı ve alerjisi olan bireyler ile çocuklar için hayati uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 13:20
Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Demet Çetin, özellikle kapalı alanlarda yoğun şekilde kullanılan oda spreylerinin içerdiği kimyasal bileşenlerin solunum yollarını tahriş edebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Çetin, "Oda spreylerinde yer alan sentetik koku vericiler ve uçucu organik (VOC), hassas bireylerde öksürük, nefes darlığı, boğazda yanma ve gözlerde irritasyona neden olabilir.

Özellikle astım ve alerjik hastalığı olan kişilerde bu etkiler daha belirgin şekilde ortaya çıkabilmektedir" dedi.


HASSAS GRUPLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA
Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum yolu hastalığı bulunan bireylerin bu tür kimyasallara karşı daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Çetin, bu grupların bulunduğu ortamlarda oda spreyi kullanımının sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

DOĞAL HAVALANDIRMA ÖNERİSİ
Kapalı ortamlarda kimyasal içerikli ürünlerin gereksiz kullanımının iç hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, "Temiz hava sağlamak için en etkili ve güvenli yöntem doğal havalandırmadır.

Ortamların düzenli olarak havalandırılması, kimyasal yükü azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar" ifadelerini kullandı.


BİLİNÇLİ TÜKETİM VURGUSU
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Çetin, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi ve içerik hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirterek, mümkün olduğunca daha doğal ve güvenli alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

Ferah bir koku elde etmek isterken sağlığın riske atılmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, toplumda bu konuda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekiyor.