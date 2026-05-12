Evlenmeyen bireyler ailesiyle yaşıyor! Türkiye’de aile istatistiği: En çok hangi şehirde insanlar yalnız yaşıyor?

TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL BİNGÖL OLDU

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında %13,8 ile Bingöl oldu. Bu ili, %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana illeri izledi.

Bu oranın en düşük olduğu iller ise %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat oldu.

Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise %5,6 ile Ardahan, %6,5 ile Burdur ve Yozgat oldu.

Diğer yandan, baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman ve %3,6 ile Malatya olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise sırasıyla %2,2 ile Sinop, %2,3 Nevşehir ve Kastamonu oldu.