Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

TÜİK, Türkiye'deki evli ve bekar bireylerin 24 saatini nasıl değerlendirdiğini mercek altına aldı. Evliler ile bekarlar arasındaki uçurumu gözler önüne seren araştırmaya göre; bekarlar hobi, oyun ve eğitime saatler ayırırken, evlilerin günü aile bakımı, televizyon ve gönüllü işlerle geçiyor. İşte dakika dakika Türkiye'nin zaman haritası...
İşte TÜİK'in hazırladığı zaman tablosu...
|Faaliyet Türü
|Evlilerin Ayırdığı Süre
|Bekarların Ayırdığı Süre
|Uyku
|8 saat 44 dakika
|9 saat 5 dakika
|Eğitim
|1 dakika
|2 saat 1 dakika
|Hane Halkı ve Aile Bakımı
|3 saat 12 dakika
|1 saat 3 dakika
|Hobi ve Oyun
|13 dakika
|47 dakika
|TV İzleme / Müzik Dinleme
|2 saat 1 dakika
|1 saat 34 dakika
|Gönüllü İşler ve Toplantı
|48 dakika
|13 dakika
|Spor ve Doğa Sporları
|9 dakika
|18 dakika