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Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK'in zaman haritası

TÜİK, Türkiye'deki evli ve bekar bireylerin 24 saatini nasıl değerlendirdiğini mercek altına aldı. Evliler ile bekarlar arasındaki uçurumu gözler önüne seren araştırmaya göre; bekarlar hobi, oyun ve eğitime saatler ayırırken, evlilerin günü aile bakımı, televizyon ve gönüllü işlerle geçiyor. İşte dakika dakika Türkiye'nin zaman haritası...

Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 17:06
Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), toplumun yaşam alışkanlıklarına ışık tutan kapsamlı bir "Zaman Kullanım Araştırması" yayımladı. Bireylerin 24 saat içindeki faaliyetlerini dakika dakika inceleyen rapora göre, medeni durum günlük rutinleri tamamen değiştiriyor.

Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

Hem evlilerin hem de bekarların gün içinde en çok zaman ayırdığı ortak faaliyet uyku oldu. Ancak bekarlar günlük ortalama 9 saat 5 dakika uyuyarak, 8 saat 44 dakika uyuyan evlilere göre güne biraz daha geç başladı.

Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

BEKARLAR HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR EVLİLER...

Araştırmanın en çarpıcı sonuçları hobi, oyun ve eğitim kategorilerinde ortaya çıktı. Hayat koşturmacası ve ev sorumlulukları, evlilerin kendilerine vakit ayırmasını zorlaştırıyor. Verilere göre; evli bireyler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakika ile neredeyse 4 katına çıkıyor.

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Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

Spor ve doğa aktivitelerinde de bekarlar (18 dakika), evlileri (9 dakika) ikiye katladı.

Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

EĞİTİMDE 2 SAATLİK DEV UÇURUM

Eğitim ise iki grup arasındaki makasın en çok açıldığı alan oldu. Bekar bireyler kendilerini geliştirmek veya akademik hayatları için günde ortalama 2 saat 1 dakika harcarken, bu süre evlilerde 1 dakikada kaldı.

Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

EVLİLERİN MESAİSİ EVDE DEVAM EDİYOR

Evlilik kurumuyla birlikte zamanın rotası eğlenceden sorumluluğa doğru kayıyor. "Hane halkı ve aile bakımı" kategorisinde evliler günde 3 saat 12 dakika harcayarak ev işleri ve aile sorumluluklarına ciddi bir mesai ayırdı. Bekarlarda ise bu süre sadece 1 saat 3 dakika olarak kayıtlara geçti. İstihdam (çalışma) sürelerinde ise büyük bir fark görülmedi; evliler günde 2 saat 35 dakika, bekarlar ise 2 saat 24 dakikalarını işe ayırdı.

Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

EVLİLER EKRAN BAŞINDA, BEKARLAR DIŞARIDA

Günün yorgunluğunu atmak isteyen evlilerin tercihi televizyon ve müzik oldu. Evli bireyler "televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme" faaliyetine günde 2 saat 1 dakika ayırırken, bekarlar 1 saat 34 dakika ile yetindi. Öte yandan toplumsal faaliyetlerde de evlilerin öne çıkması dikkat çekti. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarlar günde sadece 13 dakika harcarken, evliler bu aktivitelere 48 dakika ayırdı.

Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

İşte TÜİK'in hazırladığı zaman tablosu...

Faaliyet Türü Evlilerin Ayırdığı Süre Bekarların Ayırdığı Süre
Uyku 8 saat 44 dakika 9 saat 5 dakika
Eğitim 1 dakika 2 saat 1 dakika
Hane Halkı ve Aile Bakımı 3 saat 12 dakika 1 saat 3 dakika
Hobi ve Oyun 13 dakika 47 dakika
TV İzleme / Müzik Dinleme 2 saat 1 dakika 1 saat 34 dakika
Gönüllü İşler ve Toplantı 48 dakika 13 dakika
Spor ve Doğa Sporları 9 dakika 18 dakika
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜİK