Evliler mi bekarlar mı? 24 saatte sadece 1 dakika... İşte TÜİK’in zaman haritası

BEKARLAR HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR EVLİLER...

Araştırmanın en çarpıcı sonuçları hobi, oyun ve eğitim kategorilerinde ortaya çıktı. Hayat koşturmacası ve ev sorumlulukları, evlilerin kendilerine vakit ayırmasını zorlaştırıyor. Verilere göre; evli bireyler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakika ile neredeyse 4 katına çıkıyor.