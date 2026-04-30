Evrenin en soğuk yeri bulundu! Tam -272 derece!

Bilindiği üzere mutlak sıfır, yani -273,15°C, bir sistemdeki enerjinin ve hareketin tamamen durduğu teorik sınır olarak kabul ediliyor. Ancak fizik kurallarına göre bu sıcaklığa ulaşmak mümkün değil. Buna rağmen evrende bu değere oldukça yaklaşan bir yer bulunuyor. EVRENİN EN SOĞUK YERİ NERESİ? Uzayda sıcaklık kaynakları oldukça sınırlı. Yıldızlar, gezegenler, gaz bulutları ve hatta kozmik toz bile az da olsa ısı yayar. Bu nedenle en soğuk noktayı bulmak için, tüm bu ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir bölgeye bakmak gerekiyor. REKOR BİR BULUTSUYA AİT Bu unvan, Dünya'dan yaklaşık 5.000 ışık yılı uzaklıkta, Centaurus (Erboğa) takımyıldızında bulunan Boomerang Bulutsusuna ait. Avrupa Uzay Ajansı'na göre bu bulutsunun sıcaklığı yaklaşık -272°C. Yani mutlak sıfırdan yalnızca 1 derece daha sıcak. BOOMERANG BULUTSUSU NEDİR? Boomerang Bulutsusu, bir yıldızın yaşamının son evrelerinde oluşan bir gezegenimsi bulutsudur. Bu tür yapılar, yıldızların yakıtlarını tüketip dış katmanlarını uzaya savurmasıyla meydana gelir. Bir yıldızın çekirdeğinde hidrojen tükenmeye başladığında, çekirdek çöker ve yıldız genişlemeye başlar. Bu süreçte yıldızın dış katmanları uzaya saçılır ve geride gazdan oluşan bir kabuk kalır. Ancak Boomerang Bulutsusu bu süreçte diğerlerinden ayrılır. Şekli tam anlamıyla küresel değildir ve ilk keşfedildiğinde bumerang benzeri bir yapı olarak tanımlanmıştır. Daha sonra Hubble Uzay Teleskobu görüntüleri, yapının aslında daha çok 'papyon' şeklinde olduğunu ortaya koymuştur. NEDEN BU KADAR SOĞUK? Bu bulutsunun aşırı düşük sıcaklığı, maddesini olağanüstü hızlarda uzaya püskürtmesinden kaynaklanıyor. Araştırmalara göre Boomerang Bulutsusu, diğer benzer yapılarla kıyaslandığında 10 ila 100 kat daha hızlı şekilde kütle kaybediyor. Bu hızlı genişleme sırasında gazlar aniden soğuyor ve ortamın sıcaklığı ciddi şekilde düşüyor. Bilim insanları, bu durumun tek bir yıldızla açıklanamayacağını düşünüyor. En güçlü teoriye göre bu bulutsu, birbirine etkileşim halinde olan iki yıldızlı bir sistemin sonucu olarak oluştu. BU REKOR KALICI MI? Boomerang Bulutsusu yaklaşık 3.500 yıldır bu şekilde madde püskürtüyor. Ancak bu süreç sonsuza kadar devam etmeyecek. Gözlemler, bulutsunun yavaş yavaş ısınmaya başladığını gösteriyor. Bu nedenle bu aşırı soğuk durumun yalnızca birkaç bin yıl daha süreceği düşünülüyor. Bu da önemli bir gerçeğe işaret ediyor: Evrenin en soğuk noktası sabit değil. Boomerang Bulutsusu bu unvanı kaybettiğinde, başka bir yerde benzer bir oluşum ortaya çıkabilir. Bilim insanlarına göre bu tür 'kozmik dondurucular' evrende düşündüğümüzden daha yaygın olabilir, ancak bu kadar düşük sıcaklıkları yalnızca kısa bir süre koruyabiliyorlar. Peki dünyanın en soğuk şehri neresi? Soğuğun sınırlarını zorladığı bir yer hayal edin... Kış aylarında sokakların 'buzdan sis'le kaplandığı, nefes almanın bile zorlaştığı bu şehirde termometreler eksi 80 derecenin altını gördü. Meteorologlara göre kaydedilen bu sıcaklık, son 20 yılı aşkın sürede ölçülen en düşük değerlerden biri. İşte dünyanın en soğuk şehri ve bu ekstrem soğukların yaşandığı yer... Bu rekor sıcaklık, şehrin daha önce kaydedilen eksi 58 derecelik ölçümünden yalnızca iki gün sonra gerçekleşti. Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde yer alan Saha Cumhuriyeti'nin (Yakutistan) başkenti Yakutsk, dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak biliniyor. Ülkenin birçok bölgesinde rekor düzeyde düşük sıcak Ocak ayı, kentin yıl boyunca en soğuk dönemi olarak öne çıkarken, dondurucu şartlara alışkın olan bölge halkı bile bu süreçte ısınmak için ekstra önlemler almak zorunda kalıyor. Yakutsk'ta kış ayları, Rusya standartlarına göre bile son derece sert geçebiliyor. Uzmanlara göre bu aşırı soğuklar ciddi fiziksel riskler barındırıyor; açıkta kalan cilt kısa sürede uyuşabiliyor ve donma tehlikesi ortaya çıkabiliyor. İki eşarp, kalın katmanlı eldivenler, şapka ve başlık takan bir bölge sakini, soğukla baş etmenin tek yolunun uyum sağlamak olduğunu söyledi. 'Soğukla savaşamazsınız. Ya ona göre giyinir ve uyum sağlarsınız ya da acı çekersiniz' ifadelerini kullandı. Yerel bir pazarda donmuş balık satan bir başka bölge sakini ise soğuktan korunmanın temel kuralının katmanlı giyinmek olduğunu belirtti. 'Önemli olan sıkı ve kat kat giyinmek. Lahana gibi üst üste katmanlar olmalı' sözleriyle durumu özetledi. Şehir, kış aylarında 'buz sisi' olarak adlandırılan yoğun bir tabakayla kaplanıyor. Yakutsk'taki Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre bu doğa olayı, havanın evlerden, insanlardan ve araçlardan çıkan sıcak havanın yükselmesine izin vermeyecek kadar soğuk olduğu zamanlarda oluşuyor. Üniversite, yeni gelen öğrenciler için hazırladığı bilgilendirme yazısında, 'Sıcaklığın eksi 40 derecenin altına düştüğü kış aylarında sokakta yürümek iyi bir fikir değildir' uyarısında bulunuyor. 2018 yılında hava koşulları öylesine sertti ki bazı şehir sakinleri kirpiklerinin bile donduğunu dile getirdi. Yaklaşık 355 bin 500 kişilik nüfusuyla Yakutsk, Rusya'nın en hızlı büyüyen bölgesel şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şehir, genellikle toprak, çakıl ve kumun buzla birbirine bağlandığı ve 'sürekli donmuş toprak' olarak adlandırılan zemin üzerinde yer alıyor. Bu nedenle birçok yapı, zeminin hareketini önlemek için beton kazıklar üzerine inşa edilmiş durumda. Sert yarı arktik iklimi nedeniyle turizm, yerel ekonomide sınırlı bir paya sahip. Buna rağmen Yakutsk, dünyanın en soğuk noktalarından birinde yaşamı deneyimlemek isteyen maceracı gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Rusya'nın doğusunda yer alan ve dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Yakutsk kentinde termometre bu hafta eksi 45 dereceyi görürken yaşam tüm zorluklarına rağmen devam ediyor. Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarının da doğrudan etkilenmesine neden oluyor. Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk'ta hayat, dondurucu havaya rağmen kendi düzenini sürdürmeye devam ediyor. Doğu Sibirya'da yer alan kentte hayat, sert geçen kış mevsimine rağmen kendi düzeni içerisinde sürmeye devam ederken dondurucu soğuk günlük alışkanlıkların da kökten değişmesine neden oluyor. Lena Nehri kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 450 kilometre güneyinde bulunan Yakutsk'ta, kat kat kalınlıkta giysiler giyinen insanlar, bu süreçte günlük işlerini de aksatmadan devam ettiriyor. Burada araçlar donmaması adına 7/24 çalışır vaziyette bırakılıyor, buzla kaplanan yollar ve nefes alırken havada oluşan buhar şehirde sıradan görüntülerden kabul ediliyor. Kalıcı olarak donmuş bir zemin üzerine kurulan bu şehir, günde dört saatten daha az güneş ışığı alıyor. Aynı zamanda görüş mesafesi de bu şehirde oldukça düşük. Beş metreden az görüş mesafesiyle bu şehirde, seyahat etmek de oldukça zor. Aşırı soğuk hava koşulları, şehirdeki insanların alışveriş alışkanlıklarını da oldukça farklı bir noktaya taşımış oldu. Pazarlarda satılan et ve balık ürünleri için buzdolabı kullanılmak yerine ürünler anında donduğu için açık havada sergileniyor. Evlerde ise yaşam sıcak yemeklerle ve içeceklerle devam ediyor. Et çorbaları, yahni, mantı, lapa ve ekmek bölge mutfağının en sık tüketilen yiyecekleri arasında yer alıyor. BURADA YANLIŞ GİYİNMEK KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUYOR! Yakutsk'ta büyüyen insanlar, doğru kıyafet tercih edilmediği takdirde dışarıda yalnızca birkaç dakika içerisinde donma riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Kat kat giyinmenin hayati önem taşıdığı bu kentte, deve yününden çoraplar, dolgulu pantolonlar, kalın montlar ve kürklü botlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyor. Kent sakinleri gelen turistlere '10 dakikadan fazla dışarıda bulunmayın' uyarılarını yapmayı da ihmal etmiyor. Gelen turistler karşılaştıkları soğuk için 'Böylesini tahmin etmemiştik', 'Donmamak imkansız gibi' yorumlarını yapıyor. Yollar, binalar ve enerji sistemleri eksi 70 dereceye kadar dayanabilecek şekilde inşa edilirken, apartmanlarda merkezi ısıtma sistemleri günün her saati kesintisiz çalışıyor. Yakutsk 'en soğuk yaşanan şehir' olsa da başka soğuk şehirler de bulunuyor. İşte listenin en başındakiler... CHURCHILL Kanada'nın kasabalarından biri olan Churchill, dünyada kutup ayılarının başkenti olarak biliniyor. Kasabanın hava sıcaklığı da bu ünvanın hakkını verir cinsten... Churchill'de hava sıcaklığı -26 derece civarında. ERZURUM Türkiye'de soğuk denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Erzurum. Bu anlamda dünyada da önemli bir yere sahip olan Erzurum, 2014 kışında -37 dereceyi gördü. URUMÇİ - ÇİN Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti olan kentte kış mevsiminde sıcaklıklar ortalama -10 derece civarında oluyor. EDMONTON Listede Kanada'dan bir yer daha... Edmonton'da kış aylarında ortalama sıcaklık -11 derece dolaylarında oluyor. MURMANSK Listede Rusya'dan kentler görmeyi herkes sıradan karşılayacaktır. Bu listedeki Rus kentlerinden biri de Murmansk. Kentte kış aylarında ortalama sıcaklık -12 derece. VLADIVOSTOK Rusya'nın en doğusunda yer alan Vladivostok, dünyanın ise en soğuk yerlerinden biri. Ünlü Transsibirya tren hattının son durağı olan kentte ortalama sıcaklık ise -13.1 derece oluyor. SASKATOON Burada kar ve buz çok sıradan... Donmuş göller ve çatılardan sarkan buzların sıradan görüntüler olduğu Saskatoon'da kışın sıcaklık ortalaması ise -14 derece civarında oluyor. ARHANGELSK Sibirya gibi bir bölgeye sahip olan Rusya soğuklara alışkın. Yılın büyük bölümünün buzla kaplı olduğu deniz kıyısındaki kentte sıcaklık ortalaması -15 derece. SİBİRYA Rusya'nın en büyük kentlerinden biri olan şehir, aynı zamanda dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Adından da anlaşılacağı üzere Sibirya bölgesinde sıcaklık -16 derece civarında. ASTANA Kazakistan'ın başkenti olan Astana, dünyanın en soğuk başkentlerinden biri. Kentte kış aylarında ortalama sıcaklık -16 derece. IRKUTSK Yarım milyon nüfusa sahip olan İrkutsk'ta kış sıcaklıkları ortalama -19 derece. HARBİN Çin'in en soğuk kentlerinden biri de Harbin. Kış aylarında ortalama -20 dereceleri gören kentte 9 milyondan fazla insan yaşıyor. ULAN BATUR Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur da en soğuk kentlerden biri. Orta Asya bozkırlarında yer alan kentte kış ayları boyunca ortalama sıcaklık -25 derece. OYMYAKON Rusya'da küçük bir kasaba olan Oymyakon, dünyanın en soğuk yeri ünvanına sahip. Ortalama 600 kişinin yaşadığı kasabada ölçülen en soğuk hava -80 derece, ortalama sıcaklık ise -40 derece.