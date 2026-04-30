Evrenin en soğuk yeri bulundu! Tam -272 derece!

Bu da önemli bir gerçeğe işaret ediyor: Evrenin en soğuk noktası sabit değil. Boomerang Bulutsusu bu unvanı kaybettiğinde, başka bir yerde benzer bir oluşum ortaya çıkabilir. Bilim insanlarına göre bu tür "kozmik dondurucular" evrende düşündüğümüzden daha yaygın olabilir, ancak bu kadar düşük sıcaklıkları yalnızca kısa bir süre koruyabiliyorlar.