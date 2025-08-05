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Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ağustos ayının gelişiyle birlikte "Eyyam-ı Bahur" sıcakları yeniden gündeme geldi. Son günlerde Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, her yıl temmuz sonu ve ağustos başında etkisini hissettiren Afrika kökenli sıcak hava dalgası bu yıl da etkili olmaya hazırlanıyor. Yaz mevsiminin en yoğun ve bunaltıcı sıcaklarını tanımlayan Eyyam-ı Bahur, günümüzde "çöl sıcakları", "Afrika sıcakları" ya da "yakıcı sıcaklar" gibi ifadelerle anılıyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:27
Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ağustos ayının kavurucu havasıyla birlikte Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları da gündeme taşındı. Bu dönem, yaz aylarının en bunaltıcı ve yüksek sıcaklıkların yaşandığı günleri temsil eder. "Eyyam-ı Bahur" ifadesi, Arapçadan gelir ve geçmişten bugüne, aşırı sıcak günleri tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde ise bu sıcak hava dalgaları "Afrika sıcakları" ya da "El Nino etkisi" gibi terimlerle anılmaktadır. Peki, Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve en bunaltıcı günlerini tanımlamak için kullanılan, Arapça kökenli bir ifadedir.

Kuzey Yarımküre'de genellikle Temmuz ile Eylül ayları arasında görüldüğü düşünülürken, Güney Yarımküre'de bu dönem Ocak ile Mart ayları arasına denk gelir. Ancak bu sıcaklık döneminin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri; bölgenin coğrafi konumu, enlem-boylam durumu ve iklim şartlarına göre farklılık gösterebilir.

Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eyyamı bahur sıcaklarının normal şartlarda Temmuz ayının sonlarında başlayıp Ağustos ayının ortalarında etkisini göstermesi bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

HAVA SICAKLIKLARINDA SON DURUM

Hava sıcaklıklarında ise genel olarak büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, diğer yerler ise az bulutlu ve açık olacak.

Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?