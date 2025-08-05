Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ağustos ayının gelişiyle birlikte "Eyyam-ı Bahur" sıcakları yeniden gündeme geldi. Son günlerde Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, her yıl temmuz sonu ve ağustos başında etkisini hissettiren Afrika kökenli sıcak hava dalgası bu yıl da etkili olmaya hazırlanıyor. Yaz mevsiminin en yoğun ve bunaltıcı sıcaklarını tanımlayan Eyyam-ı Bahur, günümüzde "çöl sıcakları", "Afrika sıcakları" ya da "yakıcı sıcaklar" gibi ifadelerle anılıyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar…