Eyyam-ı Bahur nedir? Kavurucu sıcaklar dönüyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve en bunaltıcı günlerini tanımlamak için kullanılan, Arapça kökenli bir ifadedir.

Kuzey Yarımküre'de genellikle Temmuz ile Eylül ayları arasında görüldüğü düşünülürken, Güney Yarımküre'de bu dönem Ocak ile Mart ayları arasına denk gelir. Ancak bu sıcaklık döneminin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri; bölgenin coğrafi konumu, enlem-boylam durumu ve iklim şartlarına göre farklılık gösterebilir.