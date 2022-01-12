Facebook ve WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Hesabınızı ve bilgilerinizi ele geçirebilirler!

Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta'dan kullanıcılara uyarı geldi. Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.

Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.