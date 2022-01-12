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Facebook ve WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Hesabınızı ve bilgilerinizi ele geçirebilirler!

Dolandırıcılar boş durmuyor ve türlü türlü yöntemlerle değerli bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Facebook ve WhatsApp kullanıcıları da siber korsanların hedefinde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan raporlar hackerların akıllara gelmeyecek yeni yöntemlerini ortaya koymuştu. Şimdi ise Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'dan acil durum uyarısı geldi. Meta'dan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının e-dolandırıcılık saldırısının kurbanı olabileceği ve şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:29
Facebook ve WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Hesabınızı ve bilgilerinizi ele geçirebilirler!

Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta'dan kullanıcılara uyarı geldi. Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

Facebook ve WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Hesabınızı ve bilgilerinizi ele geçirebilirler!

Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.

Facebook ve WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Hesabınızı ve bilgilerinizi ele geçirebilirler!

Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

Facebook ve WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Hesabınızı ve bilgilerinizi ele geçirebilirler!

Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.

Facebook ve WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Hesabınızı ve bilgilerinizi ele geçirebilirler!

Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca İnternet kullanıcısı için önemli bir tehdittir" derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor" diye konuştu.

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