Faciadan Geriye Kalan Tek İz! Trajik Olaylardan Önce ve Sonra Yakalanan O Fotoğraflar Kan Dondurdu...

Bazen bir fotoğraf karesi, tarihin en hüzünlü ve korkunç anlarını sessizce fısıldar. Yaşanacak felaketten habersizce gülümseyen yüzler, kalkışa geçen uçaklar ve sahneye çıkan efsaneler... Dünyayı sarsan trajedilerin hemen öncesinde deklanşöre basılan bu fotoğraflar, sadece birer anı değil, aynı zamanda sarsıcı birer veda belgesi.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 17:00
Deklanşöre basıldığı o an her şey normal görünüyordu; ancak bu karelerin her biri büyük bir yıkımın sessiz başlangıcını temsil ediyor. Kimi bir uçak kazasından saniyeler önce, kimi ise bir efsanenin son vedasında kaydedilen bu görüntüler, insan hayatının ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Hikayelerini okuduğunuzda her bir kareye daha dikkatli bakmanıza neden olacak, tarihin en trajik olaylarının perde arkasındaki o dondurucu anlar listelendi.

AİR FRANCE FLİGHT 4590

Concorde uçağı pistteki bir parça nedeniyle kalkışta alev alarak bir otele çarptı. Bu kaza sonucunda uçaktaki ve yerdeki toplam 113 kişi hayatını kaybetti.

TİTANİC'İN SON FOTOĞRAFI

Dünyanın en ünlü gemisi, buzdağına çarpmadan kısa süre önce bu kareyle ölümsüzleşti. "Batmaz" denilen dev gemi, bu kareden saatler sonra sulara gömüldü.

CARTERTON BALON FACİASI

Yeni Zelanda'da havalanan sıcak hava balonu yüksek gerilim hatlarına çarparak alev aldı. Sepette bulunan 12 kişinin tamamı bu feci kazada can verdi.

1961 ABD ARTİSTİK PATİNAJ TAKIMI

Brüksel'e giden uçağın düşmesi sonucu tüm milli takım üyeleri ve aileleri hayatını kaybetti. Bu trajedi nedeniyle o yılki Dünya Şampiyonası iptal edildi.

DALE EARNHARDT'IN SON YARIŞI

Efsanevi yarışçı, 2001 yılındaki son yarışında üç aracın karıştığı bir kazada öldü. Bu kare, onun yarış arabasına binerken çekilen son görüntüsüydü.

MALAYSİA AİRLİNES MH17

Ukrayna hava sahasında uçan uçak, bir füzeyle vurularak 10 bin metre irtifadan düşürüldü. 298 yolcunun tamamı öldü.

GRANİTE MOUNTAİN HOTSHOTS

Yarnell Hill yangınına müdahale eden 20 kişilik itfaiye ekibinden 19'u alevler arasında kaldı ve can verdi.

1937 ANMA GÜNÜ KATLİAMI

Chicago'da grev yapan çelik işçilerine polisin ateş açması sonucu 10 kişi öldü. Bu olay işçi hakları tarihinde kara bir leke olarak kaldı.

JAPAN AİRLİNES 123

Yanlış tamirat nedeniyle patlayan uçak, dağa çarparak 520 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kaza, tarihin en ölümcül tek uçak kazası olarak kayıtlara geçti.

PAVEL KASHİN

Parkur sporcusu, 16 katlı binanın çatısında ters takla atarken dengesini kaybederek düştü. Arkadaşları, onun boşluğa düşmeden önceki son anını kazara fotoğrafladı.

ROBERT OVERACKER

Evsizlere yardım toplamak için jet ski ile Niagara Şelalesi'nden atlayan sporcunun paraşütü açılmadı. Binlerce kişinin gözü önünde şelalenin sularına kapılarak can verdi.

BOZ AYI SALDIRISI

Genç kampçı, kendisine doğru yaklaşan ayının fotoğrafını çekerken saldırıya uğradı. Olay yerinde bulunan telefonundaki bu kare, onun son anlarını belgeledi.

STATİON CLUB YANGINI

Konser sırasında çıkan havai fişekler ses yalıtım malzemelerini tutuşturarak faciaya yol açtı. 100 kişinin öldüğü bu korkunç anlar, sahnede çalmakta olan grubun kamerasındaydı.

CHRİSTOPHER MCCANDLESS

Vahşi doğada tek başına yaşamaya çalışan genç, açlıktan ölmeden önce bu kareyi çekti. Elindeki veda notu ve gülümsemesi, arkasında büyük bir hikaye bıraktı hatta filme bile konu oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör