Fadıl Akgündüz'ün (Jet Fadıl) Caprice Gold projesi satışa çıkarıldı: Arkasında 28 bin mağdur bıraktı!
Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devremülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold İflas masası tarafından satışa çıkarıldı. 30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, "Hastane olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Yurt olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Herşeye uygun burası. 350 milyon dolar istiyoruz." dedi. Caprice Gold projesi arkasında 28 bin'den fazla mağdur bıraktı...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:22