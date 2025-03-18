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FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi yarışı 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek adına sıfır faizli kredi kampanyaları için rekabeti artırıyor. Artan rekabet vatandaşlar için büyük avantaj sağlıyor. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar 0 faizli kredi kampanyaları için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Buna istinaden bankalar faizsiz kredi için yeni tavan rakamı duyurdu. Buna göre sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni tavan rakam 55 bin lira oldu. Faizsiz kredi veren bankalar ise büyük merak konusu olmaya başladı. Peki sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? Kimler faizsiz kredi çekebilir? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:44
FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberleri...Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Sıfır faizli kredi için Mart dönemi başladı. Bir süredir devam eden 0 faizli kredi kampanyaları Mart ayındada hız kesmedi. Bankalar arasında rekabetin kızışması yeni müşteri çekebilme savaşı sonrasında sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni rakamlar peş peşe geldi. Bu rekabet sonrasında faizsiz kredi için yeni tavam rakam 55 bin lira olarak belirlendi. Peki sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte faizsiz kredi için merak edilenler...

FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

FAİZSİZ KREDİ İÇİN ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK!

Faizsiz kredi vatandaşlara yalnızca maliyet avantajı sağlamıyor. Aynı zamanda erişim kolaylığı da sağlıyor. Vatandaşların sıfır faizli kredi çekmek için banka şubelerine gitmesine gerek kalmıyor. Vatandaşlar dijital bankacılık uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabiliyor ve faizsiz kredi için başvurabiliyor. Onaylanan krediler vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için o bankanın yeni müşterisi olunması gerekiyor. Diğer bir koşul ise findeks notu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyasından yararlandırmak için findeks notunun yüksek olmasını talep edebiliyor.

FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR:

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 25.000 TL finansman imkanı sunuluyor.