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FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi yarışı 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek adına sıfır faizli kredi kampanyaları için rekabeti artırıyor. Artan rekabet vatandaşlar için büyük avantaj sağlıyor. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar 0 faizli kredi kampanyaları için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Buna istinaden bankalar faizsiz kredi için yeni tavan rakamı duyurdu. Buna göre sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni tavan rakam 55 bin lira oldu. Faizsiz kredi veren bankalar ise büyük merak konusu olmaya başladı. Peki sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? Kimler faizsiz kredi çekebilir? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:44