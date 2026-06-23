Trend Galeri Trend Yaşam Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Antarktika hayaliyle çıktığı lüks gemi yolculuğu kâbusa dönüştü. Hantavirüs şüphesi nedeniyle 42 gün boyunca tek kişilik odada karantinada tutulan Jake Rosmarin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaşadığı zorlu süreci ve en büyük korkusunu anlattı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:17 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:20
Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Lüks bir Antarktika seyahati için yola çıkan ancak kemirgenlerden bulaşan ölümcül hantavirüs salgını nedeniyle 3 yolcusunu kaybeden MV Hondius gemisinin gizemi sürüyor.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Gemideki potansiyel temaslılardan biri olduğu için Nebraska'daki özel bir tesiste tam 6 hafta boyunca sıkı karantinada tutulan ve bu süreçte yaşadığı psikolojik travmayı sosyal medyadan paylaşarak fenomen olan Jake Rosmarin, 42 günlük karantinanın nihayet sona ermesiyle ilgili son durumu paylaştı.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

ANTARKTİKA HAYALİYLE BAŞLAYAN 42 GÜNLÜK KARANTİNA

Erken mayıs döneminde hayallerindeki Antarktika seyahati için lüks yolcu gemisi MV Hondius'a binen Amerikalı Jake Rosmarin, hayatının en büyük ve en travmatik deneyimiyle karşılaşacağından tamamen habersizdi.

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Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Gemide kemirgenlerden bulaşan ve akciğerleri iflas ettiren ölümcül hantavirüs salgınının patlak vermesi ve kısa sürede 3 yolcunun hayatını kaybetmesi üzerine tüm seyahat durduruldu.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Potansiyel olarak ölümcül virüse maruz kaldığı tespit edilen Rosmarin, gemiden indirildikten sonra Nebraska'daki yüksek güvenlikli bir sağlık tesisine götürülerek tam 42 gün boyunca tek kişilik bir odaya kapatıldı.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Karantina sürecinin ortalarında Amerikan basınına konuşan genç adam, odasından dışarı çıkmaya bile korktuğunu belirterek hastalanma ya da virüsü ailesine, arkadaşlarına bulaştırma riski tamamen sıfır olana kadar kapıdan tek bir adım bile atmak istemediğini gözyaşları içinde itiraf etmişti.


Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

KARANTİNA SÜRECİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÜN GÜN PAYLAŞTI

Zorunlu tecrit nedeniyle dört duvar arasında yapayalnız kalan ve önünde geçmek bilmeyen muazzam bir zaman boşluğu bulan Jake Rosmarin, çareyi yaşadığı bu sıra dışı süreci dijital dünyaya aktarmakta buldu.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Her gün kaldığı odadan videolar çeken, virüsün semptomlarını kontrol ettiği anları paylaşan ve psikolojik durumunu dürüstçe takipçilerine anlatan genç adam, kısa sürede internet dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Rosmarin'in bu samimi ve korku dolu günlük güncellemeleri, dünyanın dört bir yanından insanların ilgisini çekti.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Haftalar süren gergin bekleyişin ardından nihayet 42 günlük kritik karantina süresi tamamlandı ve testleri tamamen temiz çıkan Jake Rosmarin'e özgürlük bilet verildi.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Tesisten ayrılmadan hemen önce kendisini destekleyen milyonlarca takipçisi için duygusal bir veda videosu yayınlayan genç adam, hayatının en zorlu dönemini hiç tanımadığı yabancı insanların gösterdiği inanılmaz şefkat, dualar ve mektuplar sayesinde atlatabildiğini söyledi.

Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Fenomen yolcu, Nebraska'daki tıp merkezinde kendisiyle gece gündüz ilgilenen ve konforu için ellerinden geleni yapan sağlık personeline de özel olarak teşekkür etti.


Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Gemide nisan ayında başlayan ve okyanus aşırı uçuşlara kadar yayılan hantavirüs salgınının yarattığı panik ise tıp tarihinin en hızlı yayılan kruvaziyer krizlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör