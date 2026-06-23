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Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!
Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!
Antarktika hayaliyle çıktığı lüks gemi yolculuğu kâbusa dönüştü. Hantavirüs şüphesi nedeniyle 42 gün boyunca tek kişilik odada karantinada tutulan Jake Rosmarin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaşadığı zorlu süreci ve en büyük korkusunu anlattı.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:20