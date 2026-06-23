Farelerden bulaşan sinsi virüs lüks gemiyi vurmuştu! Hantavirüs şüphelisi yolcu 42 günlük karantinadan böyle kurtuldu!

Gemideki potansiyel temaslılardan biri olduğu için Nebraska'daki özel bir tesiste tam 6 hafta boyunca sıkı karantinada tutulan ve bu süreçte yaşadığı psikolojik travmayı sosyal medyadan paylaşarak fenomen olan Jake Rosmarin, 42 günlük karantinanın nihayet sona ermesiyle ilgili son durumu paylaştı.