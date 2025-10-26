Trend Galeri Trend Yaşam Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü vardır?

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü vardır? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 21:43
Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü vardır? sorusunda şıklar şöyle:

A- TAKTİK MAKTİK YOK BAM BAM BAM

B- KİMSE HARAKİRİ YAPACAK KADAR JAPON DEĞİL

C- EVERYTHING IS SOMETHING HAPPENED

D- LASCİATEMİ CANTARE, SONO UN ITALIONA

DOĞRU CEVAP: C- EVERYTHING IS SOMETHING HAPPENED

