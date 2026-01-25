Trend Galeri Trend Yaşam Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın arasında kaç yaş fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın arasında kaç yaş fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın arasında kaç yaş fark vardır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.01.2026 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:20
Fatma Girik ve Kadir İnanır’ın arasında kaç yaş fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın arasında kaç yaş fark vardır? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Fatma Girik ve Kadir İnanır’ın arasında kaç yaş fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın arasında kaç yaş fark vardır?

Fatma Girik ve Kadir İnanır’ın arasında kaç yaş fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: 7

Fatma Girik ve Kadir İnanır’ın arasında kaç yaş fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı