Trend Galeri Trend Yaşam FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk ediyor! İlk 8 iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle mutlak galibiyet hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman?" sorusu yanıtını buldu. İşte dev maçın tarihi, saati ve şifresiz yayın bilgileri.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:37
FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa arenasının en zorlu rakiplerinden biri olan Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Son hafta Brann deplasmanından 4-0'lık net bir galibiyetle dönerek puanını 11'e yükselten Kanarya, lig sıralamasında ilk 8'e girip doğrudan son 16 turuna kalma yolunda kritik bir maça çıkıyor. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak bu dev mücadele, temsilcimizin Avrupa'daki kaderini büyük ölçüde tayin edecek. İşte "Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorusuna dair tüm detaylar.

FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre Fenerbahçe'nin İngiliz temsilcisini ağırlayacağı maçın tarihi şöyle:

Tarih: 22 Ocak 2026 Perşembe

Stadyum: Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadıköy'de futbol şöleni yaşatacak olan karşılaşmanın başlama vuruşu 20.45'te yapılacak.

FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT'nin bu karşılaşmayı da şifresiz olarak ekranlara getirmesi bekleniyor.

FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE KALAN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, 6 maç sonunda topladığı 11 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. İlk 8 hedefi için kalan 2 maç hayati önemde:

Hafta Rakip Tarih Saat Yer
7. Hafta Aston Villa 22 Ocak 2026 20:45 Kadıköy
8. Hafta FCSB 29 Ocak 2026 23:00 Deplasman