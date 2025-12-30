FB AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk ediyor! İlk 8 iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle mutlak galibiyet hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman?" sorusu yanıtını buldu. İşte dev maçın tarihi, saati ve şifresiz yayın bilgileri.
Fenerbahçe, 6 maç sonunda topladığı 11 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. İlk 8 hedefi için kalan 2 maç hayati önemde:
|Hafta
|Rakip
|Tarih
|Saat
|Yer
|7. Hafta
|Aston Villa
|22 Ocak 2026
|20:45
|Kadıköy
|8. Hafta
|FCSB
|29 Ocak 2026
|23:00
|Deplasman