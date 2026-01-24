Trend Galeri Trend Yaşam FBI: “Günümüzün Pablo Escobar’ı”: Eski olimpiyatçı “uyuşturucu baronu” yakalandı

FBI: “Günümüzün Pablo Escobar’ı”: Eski olimpiyatçı “uyuşturucu baronu” yakalandı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, eski Kanadalı Olimpiyat snowboardcusu ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının lideri olmakla suçlanan Ryan Wedding, yıllar süren kaçışın ardından Meksika'da yakalandı. FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kaçak" listesinde yer alan Wedding'in, yılda yaklaşık 60 ton kokain sevkiyatı yapan ve yıllık geliri 1 milyar doları bulduğu iddia edilen bir suç ağını yönettiği, cinayet, tanık infazı, kara para aklama ve ulus ötesi uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda ağır suçtan ABD'ye iade edilerek yargılanacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 12:39
Eski Kanadalı Olimpiyat snowboardcusu ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının lideri olmakla suçlanan Ryan Wedding, Meksika'da yakalandı. FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kaçak" listesinde yer alan Wedding'in ABD'de yargılanacağı ifade edildi.

FBI DİREKTÖRÜ DUYURDU: "MODERN ZAMANLARIN PABLO ESCOBAR'I"

Habere göre, FBI Direktörü Kash Patel, Wedding'in yakalanmasını kamuoyuna duyurarak operasyonu "modern zamanların Pablo Escobar'ının yakalanması" olarak tanımladı. Patel, Kanada ve Meksika makamlarıyla yürütülen ortak çalışmanın kritik rol oynadığını vurguladı.

ULUS ÖTESİ UYUŞTURUCU AĞI: YILLIK 60 TON KOKAİN

Haberde, Wedding'in yönettiği ağın yılda yaklaşık 60 metrik ton kokain sevkiyatı yaptığı, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler'de faaliyet gösterdiği ve yıllık gelirinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu iddia edildi.

CİNAYET, TANIK İNFAZI VE KARA PARA SUÇLAMALARI

BBC'in aktardığına göre, Wedding yalnızca uyuşturucu kaçakçılığı değil; cinayet, tanık öldürme, tanık sindirme, kara para aklama gibi çok sayıda ağır suçtan da aranıyordu. ABD'li yetkililer, Wedding'in çok sayıda cinayetin emrini verdiğini öne sürdü.

SİNALOA KARTELİNİN KORUMASINDA YAŞADIĞI İDDİASI

BBC'e göre, ABD güvenlik kaynakları Wedding'in Meksika'da Sinaloa kartelinin koruması altında yaşadığına inanıyordu. Soruşturmaya destek veren Kanada federal polis teşkilatının (RCMP) Başkanı Mike Duheme, Patel ile birlikte düzenlenen basın toplantısında operasyonu övdü.

"Hiçbir kurum ya da ülke, ulus ötesi organize suçla tek başına mücadele edemez," diyen Duheme, "Artık toplumlarımızın ve ülkelerimizin Ryan Wedding'in yakalanmasıyla çok daha güvende olduğunu söyleyebiliriz," ifadelerini kullandı.

Haberde, Wedding'in pazartesi günü Los Angeles'ta ilk kez mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

Habere göre, FBI daha önce yakalanmasına yol açacak bilgi için 15 milyon dolar (11 milyon sterlin) ödül koymuştu. Patel, ödülün birisi tarafından alınıp alınmayacağı konusunda yorum yapmadı.

ABD'li yetkililer, yakalanma operasyonunun detaylarına ilişkin sınırlı bilgi verdi. Sadece, Wedding'in Perşembe gecesi Meksiko City'de yakalandığını açıkladılar.

EN ÇOK ARANAN 10 KAÇAK LİSTESİNDE

Meksika'nın üst düzey güvenlik yetkilisi Omar García Harfuch, X'te yaptığı paylaşımda Patel'in Perşembe günü Meksiko City'yi ziyaret ettiğini ve FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kaçak" listesinde bulunan iki kişiyle birlikte ülkeden ayrıldığını söyledi.

İsim vermeyen Harfuch, bu kişilerden birinin "ABD Büyükelçiliği'nde gönüllü olarak teslim olan Kanadalı bir vatandaş" olduğunu belirtti. Associated Press'in (AP), ismi açıklanmayan bir Meksika Güvenlik Kabinesi yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD Büyükelçiliği'nde teslim olan Kanadalı kişinin Ryan Wedding olduğunu ileri sürdü.

Haberde ayrıca, Wedding'in FBI kayıtlarındaki lakapları arasında "El Jefe", "Giant", "Public Enemy", "James Conrad King" ve "Jesse King" gibi isimlerin yer aldığı ve kaçak olduğu dönemde görünümünü değiştirmek için estetik ameliyatlar yaptırdığı da belirtildi.

LÜKS YAŞAM VE MİLYON DOLARLIK VARLIKLAR

İngiliz yayın kuruluşu BBC'e göre, Meksika'da yapılan operasyonlarda Wedding'e ait olduğu iddia edilen 40 milyon dolarlık yarış motosikleti, lüks tablolar ve sanat eserleri, nadir 2002 model Mercedes CLK-GTR (yaklaşık 13 milyon dolar) araç ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Haberde, Ryan Wedding'in 2002 Salt Lake City Kış Olimpiyatları'nda Kanada adına yarıştığı, ancak madalya kazanamadığı, erkekler paralel büyük slalom yarışında ise 24. sırada yer aldığı belirtildi.