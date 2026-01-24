Trend Galeri Trend Yaşam FBI: “Günümüzün Pablo Escobar’ı”: Eski olimpiyatçı “uyuşturucu baronu” yakalandı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, eski Kanadalı Olimpiyat snowboardcusu ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının lideri olmakla suçlanan Ryan Wedding, yıllar süren kaçışın ardından Meksika'da yakalandı. FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kaçak" listesinde yer alan Wedding'in, yılda yaklaşık 60 ton kokain sevkiyatı yapan ve yıllık geliri 1 milyar doları bulduğu iddia edilen bir suç ağını yönettiği, cinayet, tanık infazı, kara para aklama ve ulus ötesi uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda ağır suçtan ABD'ye iade edilerek yargılanacağı bildirildi.

