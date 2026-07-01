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FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına 'kanserojen madde' davası

Dünyaca ünlü cilt bakım devi CeraVe'nin bazı sivilce ürünlerinde "zararlı seviyelerde" kanserojen maddeler bulunduğu yönündeki iddialar, sağlık ve kozmetik sektöründe eşine az rastlanır bir endişe dalgasına yol açmış durumda. Bağımsız laboratuvar testleri ve şirket aleyhine ardı ardına açılan davalar, günlük olarak cildimize uyguladığımız bu masum görünümlü kremlerin potansiyel tehlikelerini sert bir şekilde yüzümüze çarpıyor. Peki, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu ürkütücü iddialar karşısında ne diyor ve tüketicilerin banyo dolaplarında gerçekten gizli bir tehlike mi yatıyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:21