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FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına 'kanserojen madde' davası

Dünyaca ünlü cilt bakım devi CeraVe'nin bazı sivilce ürünlerinde "zararlı seviyelerde" kanserojen maddeler bulunduğu yönündeki iddialar, sağlık ve kozmetik sektöründe eşine az rastlanır bir endişe dalgasına yol açmış durumda. Bağımsız laboratuvar testleri ve şirket aleyhine ardı ardına açılan davalar, günlük olarak cildimize uyguladığımız bu masum görünümlü kremlerin potansiyel tehlikelerini sert bir şekilde yüzümüze çarpıyor. Peki, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu ürkütücü iddialar karşısında ne diyor ve tüketicilerin banyo dolaplarında gerçekten gizli bir tehlike mi yatıyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:21
FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Son günlerde sosyal medya platformlarında hızla viral hale gelen ve uluslararası basının manşetlerine taşınan haberler, milyonlarca kişinin cilt bakım rutinini derinden sarsacak nitelikte bir tartışmayı alevlendirdi.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Özellikle akne ve sivilce tedavisinde dermatologlar tarafından da dünya çapında sıkça önerilen CeraVe ve onun çatı şirketi L'Oréal, son derece ağır ve hukuki sonuçları olabilecek suçlamalarla karşı karşıya. Tüketicilerin güvenerek satın aldığı bu ürünlerin, dava dosyalarındaki iddialara göre L'Oréal'in ihmalleri ve yanıltıcı beyanları sebebiyle aslında federal yasalara aykırı olarak "tağşiş edilmiş, yanlış markalanmış ve satışı yasa dışı" olabileceği öne sürülüyor.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Krizin temelinde yatan en büyük kimyasal sorun, sivilceyle mücadelede yıllardır bir "altın standart" olarak kabul edilen 'benzoil peroksit' (BPO) bileşeninin yapısal kararsızlığı. İddialara göre bu aktif madde, belirli çevresel koşullara maruz kaldığında hızlı bir bozunmaya uğrayarak insan sağlığı için son derece tehlikeli bir kanserojen olan 'benzen' gazını açığa çıkarıyor.

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FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Valisure adlı bağımsız laboratuvarın yayımladığı ve sektörde şok etkisi yaratan rapor, bu ürünlerin formülasyonunda yer alan kimyasalların insan sağlığını doğrudan tehdit edebileceğini göstererek kozmetik sektöründeki mevcut denetim mekanizmalarını uluslararası düzeyde tartışmaya açtı.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

CERAVE VE L'ORÉAL'E YÖNELİK BÜYÜYEN HUKUKİ KISKAÇ

CeraVe ve global ana şirketi L'Oréal, benzen kontaminasyonu iddiaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri genelinde birden fazla geniş çaplı toplu davayla mücadele ediyor. Özellikle Louisiana'da açılan ve %4 benzoil peroksit içeren "CeraVe Acne Foaming Cream Cleanser" ile %10 benzoil peroksit içeren "CeraVe Acne Foaming Cream Wash" ürünlerini kişisel kullanım için satın alan tüketicileri temsil eden yeni bir dava dosyası, markaya yönelik oldukça ağır suçlamalar barındırıyor.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Davacılar, benzoil peroksitin moleküler ayrışma sorununun bilimsel literatürde ve resmi kurum yönergelerinde uzun zamandır bilindiğini, dolayısıyla şirketin bu kimyasal kontaminasyon riskini "bildiğini veya bilmesi gerektiğini" iddia ediyor. İddialara göre L'Oréal, üretim sürecini veya kullandığı ham maddeleri değiştirerek benzen oluşumunu tamamen engelleyebilecekken bu yönde hiçbir makul çaba göstermedi.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Şirketin, ürünlerin benzen içerebileceğini veya bu gaza dönüşebileceğini tüketicilerden gizleyerek kâr amacı güttüğü savunuluyor. Hukuki süreç giderek karmaşıklaşırken, L'Oréal yönetiminin bu çoklu bölge davalarının (multidistrict litigation) tek bir merkezde birleştirilmesine yönelik itirazları, 30 Ocak 2026 tarihinde Miami'de toplanan ABD Çok Bölgeli Davalar Adli Paneli tarafından detaylıca ele alınmış ve yargı sürecinin seyrini belirleyecek kritik adımlar atılmıştır.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

KORKUTAN LABORATUVAR SONUÇLARI: 5 İLA 12 PPM ARASI BENZEN

Valisure laboratuvarının sunduğu raporda yer alan ve bilim dünyasını alarma geçiren en çarpıcı detay, ürünlerin içindeki kanserojen madde miktarıydı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "kabul edilemez toksisitesi" nedeniyle milyonda 2 parça (2 ppm) üzerinde benzen içeren herhangi bir ilaç veya dermatolojik ürünün derhal piyasadan toplatılması gerektiği konusunda kesin bir uyarıda bulunuyor.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Ancak dava dosyasına yansıyan bağımsız test sonuçlarına göre, "CeraVe Acne Foaming Cream Cleanser" ürününün içinde 5 ila 12 ppm arasında değişen, yani yasal sınırın katbekat üzerinde benzen tespit edildi.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Valisure laboratuvarı, CeraVe dışında piyasadaki 65 farklı akne tedavi ürününü daha inceledi. Bilimsel verilere göre, benzoil peroksit bazlı bu sivilce kremleri, üretim ve dağıtım sırasındaki lojistik süreçlerde veya standart bir banyodaki buharlı ve sıcak saklama koşullarında yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyamıyor ve tehlikeli seviyelerde benzene dönüşüyor.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

FDA TESTLERİ NE DİYOR? CERAVE GERÇEKTEN TOPLATILDI MI?

Kamuoyunda artan panik havası ve ardı ardına gelen resmi şikayetler üzerine hızla devreye giren FDA, piyasada satılan ve formülünde benzoil peroksit bulunduran 95 farklı akne ürünü üzerinde kendi bağımsız ve kapsamlı testlerini gerçekleştirdi.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Ortaya çıkan resmi sonuçlar, dijital medyadaki felaket senaryolarını kısmen de olsa yatıştıracak nitelikteydi. FDA'in yayınladığı rapora göre, incelenen ürünlerin %90'ından fazlasında benzen seviyesi "tespit edilemez" ya da "insan sağlığını tehdit etmeyecek kadar düşük" oranda çıktı.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Analizlerde tehlikeli seviyede benzen saptanan çok sınırlı sayıdaki ürün, üretici firmalar tarafından derhal gönüllü olarak piyasadan toplatıldı. Buradaki en kritik nokta; milyonlarca dolarlık toplu davalara konu olmasına rağmen CeraVe ürünlerinin, FDA'in yayımladığı bu sorunlu ve geri çağrılan ürünler resmi listesinde kesinlikle yer almamış olmasıdır.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARIYOR: BENZENİN GÜVENLİ BİR SINIRI YOK

Benzen, tıp ve bilim otoriteleri tarafından uzun yıllardır sınıflandırılmış "kesin bir insan kanserojeni" olarak kabul edilmektedir. Konunun ciddiyetini asıl artıran unsur ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) "benzen maruziyeti için güvenli hiçbir seviyenin bulunmadığını" açıkça beyan etmiş olmasıdır.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Renksiz ve tatlı kokulu bu tehlikeli kimyasal, özellikle kan kanserleriyle doğrudan ilişkisi bulunmasıyla bilinir. Vücuda nüfuz ettiğinde, kemik iliğindeki normal ve sağlıklı hücre üretim fonksiyonlarını sekteye uğratarak DNA zincirine direkt ve onarılamaz hasarlar vermektedir. Mevcut tüm tıbbi kanıtlar, benzene maruz kalmanın; akut miyeloid lösemi (AML), akut lenfositik lösemi (ALL) ve kronik lenfositik lösemi (CLL) gibi hayati risk taşıyan kan hastalıklarına yol açabildiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamıştır.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

TÜKETİCİLER İÇİN HAYATİ UYARILAR VE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Uzmanlar ve dermatologlar, bu hukuki ve bilimsel karmaşa sürecinde tüketicilerin paniğe kapılmadan, sadece doğru bilgilere dayanarak bilinçli adımlar atması gerektiğini önemle vurguluyor. Eğer rutininizin bir parçası olarak uzun süredir benzoil peroksit içeren (CeraVe veya tamamen farklı bir marka) sivilce tedavisi kullanıyorsanız, ilk yapmanız gereken ürünün saklama koşullarını derhal gözden geçirmektir.

FDA ve DSÖ devrede! Dünyaca ünlü kozmetik markasına ’kanserojen madde’ davası

Kremlerinizi ve temizleyicilerinizi kesinlikle serin bir oda sıcaklığında tutmalı; güneş ışığından, sıcak banyo dolaplarından veya kalorifer peteği gibi aşırı ısı kaynaklarından özenle uzak tutmalısınız. Kendi sağlığınızla ilgili derin endişeleriniz varsa veya cildinizde beklenmedik reaksiyonlar gözlemliyorsanız, en mantıklı adım ürünü kullanmayı geçici olarak bırakarak uzman bir dermatoloğa danışmaktır. Ayrıca, FDA'in düzenli olarak güncellediği toplatma kararlarını ve sağlık uyarılarını resmi web siteleri üzerinden periyodik olarak kontrol etmek, kozmetik dünyasındaki potansiyel risklerden korunmanın her zaman en güvenli yoludur.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör