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Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu
Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu
Bakırköy'de bir petshopta çalışan evli ve bir çocuk babası Hakan Bıyık (40) geçtiğimiz Eylül ayında mama dağıtmak için elektrikli bisikletiyle yola çıktıktan bir süre sonra beton mikserinin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Beton mikseri sürücüsü Fatih T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, ölen Hakan Bıyık asli kusurlu bulundu. Cumhuriyet Savcısı ise tamamlanan soruşturmanın ardından takipsizlik kararı verdi. Hakan Bıyık'ın eşi Esra Bıyık'ın avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:50