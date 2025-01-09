Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

Korkunç kaza geçtiğimiz Eylül ayında Bakırköy'e bağlı İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy'de bir petshopta çalıştığı öğrenilen evli ve bir çocuk babası Hakan Bıyık, mama dağıtımı için elektrikli bisikleti ile dükkandan çıktı. Bıyık, İncirli Caddesi'ne seyir halindeyken bir beton mikserinin kendisine çarpması sonucu savruldu ve başı ezildi.