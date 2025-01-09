Trend Galeri Trend Yaşam Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

Bakırköy'de bir petshopta çalışan evli ve bir çocuk babası Hakan Bıyık (40) geçtiğimiz Eylül ayında mama dağıtmak için elektrikli bisikletiyle yola çıktıktan bir süre sonra beton mikserinin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Beton mikseri sürücüsü Fatih T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, ölen Hakan Bıyık asli kusurlu bulundu. Cumhuriyet Savcısı ise tamamlanan soruşturmanın ardından takipsizlik kararı verdi. Hakan Bıyık'ın eşi Esra Bıyık'ın avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

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Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:50
Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

Korkunç kaza geçtiğimiz Eylül ayında Bakırköy'e bağlı İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy'de bir petshopta çalıştığı öğrenilen evli ve bir çocuk babası Hakan Bıyık, mama dağıtımı için elektrikli bisikleti ile dükkandan çıktı. Bıyık, İncirli Caddesi'ne seyir halindeyken bir beton mikserinin kendisine çarpması sonucu savruldu ve başı ezildi.

Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

Ağır yaralanan Bıyık, saniyeler içerisinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

Talihsiz adamın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü Fatih T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih T., sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Feci şekilde can vermişti! Beton mikseri dehşetine takipsizlik: Başı ezildi kusurlu bulundu

ASLİ KUSURLU ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda şüpheli Fatih T.'nin kusurunun bulunmadığı, Hakan Bıyık'ın ise asli kusurlu olduğu yer aldı.

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