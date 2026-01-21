FED FAİZ BEKLENTİSİ 2026: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından, FED'in 2026 yılına nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu. ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri ve enflasyonun hedeflenen seviyelere yaklaşması, bankanın "bekle-gör" stratejisine geçip geçmeyeceği tartışmalarını alevlendirdi. Yatırımcılar, FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları, yılın geri kalanındaki faiz patikasına dair ipuçları bulmak amacıyla yakından takip edecek.