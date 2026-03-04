Trend Galeri Trend Yaşam FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Fed 2026 Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel yatırımcıların dikkati, faiz politikasıyla yön verecek olan ABD Merkez Bankası'na çevrildi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinin ardından tırmanan jeopolitik tansiyon, dünya piyasalarında risk iştahını azaltırken satış dalgasını da güçlendirdi.Yaşanan gelişmeler ışığında,faiz oranlarına ilişkin nasıl bir karar vereceği ve piyasaların mevcut görünümünün ne yönde şekillendiği yatırımcıların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor.Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

