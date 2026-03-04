Trend Galeri Trend Yaşam FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Fed 2026 Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel yatırımcıların dikkati, faiz politikasıyla yön verecek olan ABD Merkez Bankası'na çevrildi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinin ardından tırmanan jeopolitik tansiyon, dünya piyasalarında risk iştahını azaltırken satış dalgasını da güçlendirdi.Yaşanan gelişmeler ışığında,faiz oranlarına ilişkin nasıl bir karar vereceği ve piyasaların mevcut görünümünün ne yönde şekillendiği yatırımcıların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor.Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 04.03.2026 13:43
Federal Reserve faiz kararı öncesi geri sayım sürerken, Orta Doğu'daki gerilimin küresel ticaret ve enflasyon üzerindeki olası etkileri piyasaları tedirgin ediyor. Bu gelişmeler, Fed'in atacağı adımın önemini artırıyor.

2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı için Para Politikası Kurulu 17-18 Mart'ta toplanacak ve faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

KRİTİK FED TOPLANTISI PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD Merkez Bankası'nın mart toplantısı, enflasyon görünümü ve faiz indirimlerine ilişkin beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Kararın ardından yapılacak açıklamalar; dolar, altın ve küresel borsaların seyrinde etkili olabilir.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Ocak: 27 - 28 Ocak

Mart: 17 - 18 Mart

Nisan: 28 - 29 Nisan

Haziran: 16 - 17 Haziran

Temmuz: 28 - 29 Temmuz

Eylül: 15 - 16 Eylül

Ekim: 27 - 28 Ekim

Aralık: 8 - 9 Aralık

