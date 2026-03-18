FED faiz kararı belli oldu! FED faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

FED faiz kararı belli oldu! FED faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

Küresel finans piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası'nın Mart 2026 faiz kararına çevrilmiş durumda. Altın, döviz ve kripto para yatırımcıları, kararın açıklanacağı tarih ve saati yakından takip ediyor.Federal Reserve Başkanı Jerome Powell liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı, piyasalarda yön belirleyici gelişmeler arasında görülüyor. Faiz oranlarına ilişkin beklentiler ve verilecek mesajlar, yatırımcıların karar süreçlerinde önemli rol oynayacak.Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 18.03.2026 21:06
FED faiz kararı belli oldu! FED faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

ABD Merkez Bankası'nın faiz toplantısı öncesinde piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim. Federal Reserve'in politika faizini bu toplantıda değiştirmeyeceği öngörülüyor. Küresel yatırımcılar açısından kritik öneme sahip toplantının ardından faiz kararının yönü netlik kazanacak.

FED faiz kararı belli oldu! FED faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU!

ABD Merkez Bankası (FED) 2026'nın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

FED faiz kararı belli oldu! FED faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Jeopolitik gerginliklerin tetiklediği belirsizlik ortamı, Fed'in faiz takvimini güncelledi. Piyasa fiyatlamaları, haziran ayındaki olası bir indirimin gündemden düşmeye başladığını ve %3,50-3,75 aralığındaki sabit faiz beklentisinin temmuz ayına kadar masada kalacağını gösteriyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı. Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.

FED faiz kararı belli oldu! FED faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Mart: 17 - 18 Mart

Nisan: 28 - 29 Nisan

Haziran: 16 - 17 Haziran

Temmuz: 28 - 29 Temmuz

Eylül: 15 - 16 Eylül

Ekim: 27 - 28 Ekim

Aralık: 8 - 9 Aralık

FED faiz kararı belli oldu! FED faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?