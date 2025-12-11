FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?
ABD Merkez Bankası FED, eylül ve ekim aylarındaki benzer şekilde federal fon oranlarını 25 baz puan düşürerek yüzde 35-yüzde 3,75 aralığına çekti. Böylelikle ABD'nin borçlanma maliyetleri 2022 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Bir süredir rekor seviyelerde olan gümüş fiyatları ve altın fiyatları takip ediliyor. ABD tahvil piyasaları, döviz ve küresel piyasalar faiz kararından nasıl etkilendi?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:06