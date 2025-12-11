FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Altın fiyatları perşembe günü ons başına 4 bin 230 dolara kadar yükseldi. FED faiz kararı sonrası takip edilen hareketlere göre, bu yükseliş 3 seanstır devam ediyor. Böylelikle altın, eki ayında ulaştığı rekor seviyelere yaklaşmış oldu. FED Başkanı Powell mütevazi indirimler için sinyal verirken faiz artırma gibi bir planın olmadığını ifade etti. 2025, 2026 için enflasyon tahminleri yüzde 3'ten yüzde 2.9'a çekti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi ABD Venezuela gerginliği sarı metalinin cazibesini korumada etkili olmaya devam ediyor. Gram altın ise ons altının hareketlerine paralel olarak 5 bin 800 seviyelerinden işlem görüyor.