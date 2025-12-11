Trend Galeri Trend Yaşam FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

ABD Merkez Bankası FED, eylül ve ekim aylarındaki benzer şekilde federal fon oranlarını 25 baz puan düşürerek yüzde 35-yüzde 3,75 aralığına çekti. Böylelikle ABD'nin borçlanma maliyetleri 2022 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Bir süredir rekor seviyelerde olan gümüş fiyatları ve altın fiyatları takip ediliyor. ABD tahvil piyasaları, döviz ve küresel piyasalar faiz kararından nasıl etkilendi?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:06
FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

ABD Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Yapılan toplantının ardından FED Başkanı Powelli'in açıklamaları yakından takip edildi. Altın, gümüş ve döviz piyasalarında neler değişti. İşte FED faiz kararı sonrası piyasalardaki yeni gelişmeler….

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Altın fiyatları perşembe günü ons başına 4 bin 230 dolara kadar yükseldi. FED faiz kararı sonrası takip edilen hareketlere göre, bu yükseliş 3 seanstır devam ediyor. Böylelikle altın, eki ayında ulaştığı rekor seviyelere yaklaşmış oldu. FED Başkanı Powell mütevazi indirimler için sinyal verirken faiz artırma gibi bir planın olmadığını ifade etti. 2025, 2026 için enflasyon tahminleri yüzde 3'ten yüzde 2.9'a çekti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi ABD Venezuela gerginliği sarı metalinin cazibesini korumada etkili olmaya devam ediyor. Gram altın ise ons altının hareketlerine paralel olarak 5 bin 800 seviyelerinden işlem görüyor.

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri 4,127'ye indi. Merkez bankası, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla 12 Aralık'tan itibaren kısa vadeli Hazine bonoları almaya başlayacağını ve ilk turda yaklaşık 40 milyar dolarlık alım yapılacağını açıkladı.

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

FED FAİZ İNDİRMİNE GİTTİ

FED aralık ayı toplantısında faizleri yüzde 25 baz puan indirerek %3,5-%3,75 aralığına çekti. Kararın ardından borçlanma maliyetleri 2022'den bu yana en düşük seviyeye gelirken üyeler arasındaki fikir ayrılıkları dikkat çekti. 3 üyenin faiz indirimlerine karşı oy kullandığı öğrenildi. Stephen Miran, Austan Goolsbee ve Jeffrey Schmid 50 baz puanlık indirim için ısrarcı oldular. Toplantı sonrası piyasalara 2026 yılı için 25 baz puanlık tek bir faiz indirimi mesajı verildi.

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ

Gümüş fiyatları FED kararının piyasalara tarafından güvercin olarak algılanmasına rağmen 61,8 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor test etti. Gümüşte fiziki piyasa daralırken ETF girişleri ve spot alımlar bu yıl arttı. Metalde arz sıkıntıları yaşanırken Asya ve Hindistan'daki resmi ve perakende talebi güçlü kaldı. Gram gümüş, 84,66 TL'ye yükseldi.

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar, FED'in güvercin algılanmasından sonra değer kaybetti. Dolar endeksi, %0.10 artışla 98.679 seviyesine yükseldi. Dolar yen karşısında %0.12 düşüşle 155.82 seviyesinde işlem gördü.

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

5 KURUMDAN PETROL TAHMİNİ

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley petrole yönelik beklentilerini revize etti. Mevcut durumda 62 dolar seviyesinde işlem gören brent petrolün 2026 yılında 59 dolara gerilemesi bekleniyor.

FED faiz kararı sonrası altın, gümüş, tahvil, petrol piyasaları nasıl şekillendi?

Goldman Sachs, petrol fiyatları için en kötümser tahminleri yaparak fiyatın 2026'da 56 dolar/varil olacağını tahmin etmişti. En iyimser tahmin de 62 dolar ile Citigroup analistlerinden gelmişti.