Fed faiz kararını açıkladı! Mart 2026 Fed faiz kararı ne oldu, faizler sabit mi kaldı?

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Jeopolitik gerginliklerin tetiklediği belirsizlik ortamı, Fed'in faiz takvimini güncelledi. Piyasa fiyatlamaları, haziran ayındaki olası bir indirimin gündemden düşmeye başladığını ve %3,50-3,75 aralığındaki sabit faiz beklentisinin temmuz ayına kadar masada kalacağını gösteriyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı. Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.