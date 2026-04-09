Trend Galeri Trend Yaşam FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Nisan 2026 FED toplantısı, küresel finans piyasalarının gündeminde yer alıyor. ABD ile İran arasında varılan ateşkes, ekonomik dengelerde yeni bir tablo ortaya koyarken, FED'in yılın geri kalanındaki politika adımlarına da yön veriyor. Piyasalarda merakla beklenen faiz kararı, açıklanacağı tarihle birlikte yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 19:47
2026 yılının üçüncü faiz kararı için ABD Merkez Bankası (FED) yeniden masaya oturuyor. Mart ayında faiz oranlarını %3,50 - %3,75 aralığında sabitleyen kurumun Nisan toplantısında alacağı adımlar, piyasaların merakla takip ettiği başlıca gündem maddesi oldu.

FED NİSAN TOPLANTISI TARİHLERİ BELLİ OLDU

ABD Merkez Bankası, Nisan ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. Kritik faiz kararı, toplantının ikinci günü olan 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de açıklanacak.

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek ekonomik projeksiyon ve değerlendirmelerini paylaşacak.

NİSAN AYI FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Piyasa verileri ve FedWatch Tool tahminleri, Nisan toplantısında faizlerin sabit tutulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. %98 ihtimalle değişiklik beklenmezken, ABD-İran arasındaki ateşkes ve son jeopolitik gelişmeler yatırımcıları daha iyimser bir tabloya yönlendirdi.

