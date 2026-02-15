FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

2026'nın ilk çeyreğinde küresel piyasalarda dikkatler yeniden para politikasına çevrildi. Ocak ayında sürdürülen temkinli yaklaşımın ardından ABD Merkez Bankası'nın Mart toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yatırımcı beklentilerinin yönünü belirleyecek başlıca gelişmeler arasında görülüyor. Enflasyon ve istihdam verilerindeki yakınlaşma, belirsizliği artırırken dolar, altın ve kripto varlıklarda temkinli fiyatlamalar öne çıkıyor. Mart ayında duyurulacak kararın, küresel risk algısı üzerinde güçlü etkiler yaratması bekleniyor.