FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Mart ayı yaklaşırken küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dünya ekonomisini ve finansal varlık fiyatlarını doğrudan etkileyen bu kararın hangi yönde olacağı, yatırımcıların en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Yılın ikinci faiz kararına ilişkin takvimin netleşmesiyle birlikte piyasalar, mart ayında duyurulacak açıklamanın yaratacağı olası etkileri fiyatlamaya başladı. İşte detaylar....