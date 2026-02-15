Trend Galeri Trend Yaşam FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

2026'nın ilk çeyreğinde küresel piyasalarda dikkatler yeniden para politikasına çevrildi. Ocak ayında sürdürülen temkinli yaklaşımın ardından ABD Merkez Bankası'nın Mart toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yatırımcı beklentilerinin yönünü belirleyecek başlıca gelişmeler arasında görülüyor. Enflasyon ve istihdam verilerindeki yakınlaşma, belirsizliği artırırken dolar, altın ve kripto varlıklarda temkinli fiyatlamalar öne çıkıyor. Mart ayında duyurulacak kararın, küresel risk algısı üzerinde güçlü etkiler yaratması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 14:24
FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Mart ayı yaklaşırken küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dünya ekonomisini ve finansal varlık fiyatlarını doğrudan etkileyen bu kararın hangi yönde olacağı, yatırımcıların en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Yılın ikinci faiz kararına ilişkin takvimin netleşmesiyle birlikte piyasalar, mart ayında duyurulacak açıklamanın yaratacağı olası etkileri fiyatlamaya başladı. İşte detaylar....

FED MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ikinci faiz kararı, 18 Mart akşamı Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

Faiz kararının açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Powell'ın vereceği mesajların küresel piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.

KRİTİK FED TOPLANTISI PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD Merkez Bankası'nın mart toplantısı, enflasyon görünümü ve faiz indirimlerine ilişkin beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Kararın ardından yapılacak açıklamalar; dolar, altın ve küresel borsaların seyrinde etkili olabilir.

