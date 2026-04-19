FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Küresel piyasalar, Nisan 2026'da yapılacak FED toplantısına kilitlenmiş durumda. ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşma, ekonomik beklentileri yeniden şekillendirirken, bu gelişmelerin FED'in para politikası üzerindeki etkisi merak konusu oluyor. Özellikle faiz oranlarına ilişkin alınacak karar, yatırımcıların stratejilerini belirlemede önemli bir etken olarak öne çıkıyor ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 09:49
FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2026'nın üçüncü faiz kararı için ABD Merkez Bankası yeniden toplanmaya hazırlanıyor. Mart ayında politika faizini %3,50 - %3,75 bandında değiştirmeden bırakan FED'in, Nisan ayındaki toplantıda nasıl bir karar alacağı finans çevrelerinin en çok odaklandığı konular arasında yer alıyor.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED NİSAN TOPLANTISI TARİHLERİ BELLİ OLDU

FED'in Nisan ayı toplantı takvimi netleşti. ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) görüşmeleri 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararının ise toplantının son günü olan 29 Nisan Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek ekonomik projeksiyon ve değerlendirmelerini paylaşacak.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

NİSAN AYI FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Piyasa verileri ve FedWatch Tool tahminleri, Nisan toplantısında faizlerin sabit tutulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. %98 ihtimalle değişiklik beklenmezken, ABD-İran arasındaki ateşkes ve son jeopolitik gelişmeler yatırımcıları daha iyimser bir tabloya yönlendirdi.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?