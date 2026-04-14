FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, beklenti nasıl?

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, beklenti nasıl?

Nisan 2026'da yapılacak FED toplantısı, dünya genelindeki finans piyasalarında yakından izlenen gelişmeler arasında yer alıyor. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından oluşan yeni jeopolitik ve ekonomik ortam, piyasalarda belirsizlikleri azaltırken FED'in ilerleyen dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri de yeniden şekillendiriyor. Faiz politikasına dair alınacak karar ise açıklanacağı tarihle birlikte yatırımcıların odağında bulunuyor ve küresel ekonomik yön üzerinde etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 11:39
2026'nın üçüncü faiz değerlendirmesi için ABD Merkez Bankası (FED) yeniden ekonomik görünümü masaya yatırıyor. Mart ayında faiz oranlarını %3,50 - %3,75 seviyesinde değiştirmeme kararı alan kurumun, Nisan toplantısında nasıl bir politika izleyeceği merak konusu haline geldi. Küresel piyasalar, FED'den gelecek yeni sinyallerin ekonomik yön üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.

FED'İN NİSAN AYI TOPLANTI TAKVİMİ NETLEŞTİ

ABD Merkez Bankası (FED), Nisan ayına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde yapacak. Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı ise toplantının ikinci gününde, 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek ekonomik projeksiyon ve değerlendirmelerini paylaşacak.

NİSAN AYI FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Piyasa verileri ve FedWatch Tool tahminleri, Nisan toplantısında faizlerin sabit tutulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. %98 ihtimalle değişiklik beklenmezken, ABD-İran arasındaki ateşkes ve son jeopolitik gelişmeler yatırımcıları daha iyimser bir tabloya yönlendirdi.

