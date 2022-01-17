Felaketin yaşandığı Tonga'da bu defa tehlike 'su' ile geliyor

Geçtiğimiz günlerde yanardağ patlamasıyla sarsılan Pasifik ada ülkesi Tonga yeni bir tehlike ile karşı karşıya. Yanardağının ardında bıraktığı kül insan hayatını olumsuz etkiliyor.

Külün içme suyunun içine karıştığı ifade edildi. Ayrıca yetkililer, külün oldukça zehirli olduğunu söyleyerek, insanları nefes alırken maske kullanmaları konusunda da uyardı.

Yanardağ patlamasının ardından yaşanan tsunamiden bütün halk olumsuz etkilendi. Avustralya ve Yeni Zelanda, dünyanın geri kalanından izole olan Tonga'daki hasarı değerlendirmek için bu sabah erken saatlerde gözetim uçakları gönderdi.

Avustralya Pasifik Bakanı Zed Seselja, cumartesi günü yaşanan patlama sonucunda toplu bir can kaybı olmadığını, ancak evlerin paramparça olup etrafa saçıldığını söyledi.