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Felaketin yaşandığı Tonga'da bu defa tehlike 'su' ile geliyor

Cumartesi günü Tonga'da meydana gelen yanardağ ve tsunami faciası nedeniyle evler paramparça oldu. Yetkililer 80 bin kadar insanın faciadan etkilendiğini ifade ederken, içme suyuna karışan külün de çok büyük bir sıkıntı olduğunu dile getirdi. Yanardağdan çıkan kül bulutunun Batı ülkelerine doğru ilerlemesi endişeyle izleniyor. İşte felaketin yaşandığı Tonga'da son durum...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:33
Felaktin yaşandığı Tonga’da bu defa tehlike ’su’ ile geliyor

Geçtiğimiz günlerde yanardağ patlamasıyla sarsılan Pasifik ada ülkesi Tonga yeni bir tehlike ile karşı karşıya. Yanardağının ardında bıraktığı kül insan hayatını olumsuz etkiliyor.

Felaktin yaşandığı Tonga’da bu defa tehlike ’su’ ile geliyor

Külün içme suyunun içine karıştığı ifade edildi. Ayrıca yetkililer, külün oldukça zehirli olduğunu söyleyerek, insanları nefes alırken maske kullanmaları konusunda da uyardı.

Felaktin yaşandığı Tonga’da bu defa tehlike ’su’ ile geliyor

Yanardağ patlamasının ardından yaşanan tsunamiden bütün halk olumsuz etkilendi. Avustralya ve Yeni Zelanda, dünyanın geri kalanından izole olan Tonga'daki hasarı değerlendirmek için bu sabah erken saatlerde gözetim uçakları gönderdi.

Felaktin yaşandığı Tonga’da bu defa tehlike ’su’ ile geliyor

Avustralya Pasifik Bakanı Zed Seselja, cumartesi günü yaşanan patlama sonucunda toplu bir can kaybı olmadığını, ancak evlerin paramparça olup etrafa saçıldığını söyledi.

Felaktin yaşandığı Tonga’da bu defa tehlike ’su’ ile geliyor

Aynı zamanda yetkililer bir İngiliz kadının kayıp olduğunu bildirdi. Kayıp Angela Glover'ın köpeğini kocasının yanından almaya giderken dev dalgaya yakalandığı tespit edildi. Dev dalga geldiğinde adamın bir ağaca tutunabildiğini, ancak barınak işleten Glover ile köpeklerin sulara kapıldığı bildirildi.

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