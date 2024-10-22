Felçli kocasına 6 yıl baktı iyileşince yaptıklarına inanamadı! Ayağa kalkar kalmaz…

Nurul'un eşi bir araba kazasında yaralandı ve tekrar yürüyebilmesi için altı yıl gerekti, bu süre boyunca Nurul onun yanındaydı. Kocasına olan özverisi ve görev bilinci, sosyal medyada 32.000 hayran çekti, bunların çoğu Nurul Syazwani'nin kocasının iyileştikten sonra onu boşamakla kalmayıp başka bir kadınla evlendiğini öğrenince şok oldu.