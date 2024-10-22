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Felçli kocasına 6 yıl baktı iyileşince yaptıklarına inanamadı! Ayağa kalkar kalmaz…

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen kocasına 6 yıl boyunca bakan Malezyalı bir kadın, eşinin iyileştikten sonra yaptığı akıl almaz olayı paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:41
Felçli kocasına 6 yıl baktı iyileşince yaptıklarına inanamadı! Ayağa kalkar kalmaz…

Nurul Syazwani, yıllarca eşinin bakıcısı olarak günlük hayatını sosyal medyada belgeledi ve nazogastrik bir tüple adamı beslemek, bezini değiştirmek ve banyo yapmasına yardım etmek gibi yoğun rutinini uyguladı.

Felçli kocasına 6 yıl baktı iyileşince yaptıklarına inanamadı! Ayağa kalkar kalmaz…

Nurul'un eşi bir araba kazasında yaralandı ve tekrar yürüyebilmesi için altı yıl gerekti, bu süre boyunca Nurul onun yanındaydı. Kocasına olan özverisi ve görev bilinci, sosyal medyada 32.000 hayran çekti, bunların çoğu Nurul Syazwani'nin kocasının iyileştikten sonra onu boşamakla kalmayıp başka bir kadınla evlendiğini öğrenince şok oldu.

Felçli kocasına 6 yıl baktı iyileşince yaptıklarına inanamadı! Ayağa kalkar kalmaz…

Bu çılgın gelişmeyi Nurul'dan öğrendiler ve Nurul eski eşini ve onun yeni eşini bir gönderisinde tebrik etti.

Felçli kocasına 6 yıl baktı iyileşince yaptıklarına inanamadı! Ayağa kalkar kalmaz…

Silinmiş bir gönderisinde, "Kocamı tebrik ederim, umarım seçtiğin kişiden memnunsundur. Aifa Aizam, lütfen ona benim yaptığım gibi iyi bak" diye yazmıştı.

Felçli kocasına 6 yıl baktı iyileşince yaptıklarına inanamadı! Ayağa kalkar kalmaz…

Nurul'un 4 Ekim'de sonuçlandığı bildirilen boşanma haberi, Malezyalı sosyal medyayı şok etti ve birçok kullanıcı, birinin onu terk ederek ona olan nezaketini ödeyebileceğine inanmayı reddetti.

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