FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. Sarı-lacivertliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda İngiliz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off bileti alan Fenerbahçe, bu engeli aşması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda Midtjylland ya da Real Betis ile eşleşecek. UEFA tarafından açıklanan programa göre Fenerbahçe – Nottingham Forest karşılaşmasının tarihi ve başlama saati netleşti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadele için geri sayıma başladı.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:56