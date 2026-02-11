Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. Sarı-lacivertliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda İngiliz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off bileti alan Fenerbahçe, bu engeli aşması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda Midtjylland ya da Real Betis ile eşleşecek. UEFA tarafından açıklanan programa göre Fenerbahçe – Nottingham Forest karşılaşmasının tarihi ve başlama saati netleşti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadele için geri sayıma başladı.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:56
FENERBAHÇE – NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile oynayacağı kritik karşılaşmaların programı netleşti. Sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde tur için iki maçta mücadele edecek.

Çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak play-off turunda ilk randevu 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

RÖVANŞ MAÇI DETAYLARI

Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de, City Ground'da oynanacak. Zorlu mücadelede düdük saat 23.00'te çalacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

FenerbahçeNottingham Forest

Dinamo Zagreb – Genk

Brann Bergen – Bologna

Ludogorets – Ferencváros

Celtic – Stuttgart

Panathinaikos – Viktoria Plzen

PAOK – Celta Vigo

Lille – Kızılyıldız

