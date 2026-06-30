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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlk incelemelerde kadının merdivenlerden düştüğü değerlendiriliyor.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 30.06.2026 20:37 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 21:18
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

Özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

İddiaya göre Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

Yapılan araştırmalarda, Gündoğdu'nun adrese hizmet vermek amacıyla geldiği, olay öncesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde ise merdivenlerden çıktığı sırada yere düştüğü belirlendi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

Şahsın yakınlarının beyanları ile yapılan incelemelerde, yakın tarihte sağlık kuruluşlarına çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle müracaatının bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Derya Gündoğdu

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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