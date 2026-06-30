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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evinde hareketli saatler! Genç kadın hayatını kaybetti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlk incelemelerde kadının merdivenlerden düştüğü değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 21:18