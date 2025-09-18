Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2025: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 14 Eylül'de yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelenen seçimin yeni tarihi için gözler açıklamalara çevrildi. Son olarak Hakan Bilal Kutlualp'in adaylıktan çekilmesinin ardından Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran olarak belirlendi: Büyük seçimin sonuçları heyecanla beklenirken detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...

Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:03
Fenerbahçe Spor Kulübü, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul hazırlıklarına başladı. Kulübün yeni başkanının belirleneceği seçim için taraftarlar ve üyeler büyük bir merakla süreci takip ediyor. Fenerbahçe'de seçim süreci, kulüp tüzüğü doğrultusunda dikkatle yürütülüyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi tarihte, saat kaçta ? İşte, seçim takvimine dair detaylar…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OLACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak.

Başkanlık seçimi ise genel kurulun ikinci günü olan 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Duyuruda, genel kurula katılım hakkı bulunan üye sayısının 49 bin 268 olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekildiğini açıkladı.

Kararın ardından kalan Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran oldu.

