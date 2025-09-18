Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2025: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2025: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 14 Eylül'de yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelenen seçimin yeni tarihi için gözler açıklamalara çevrildi. Son olarak Hakan Bilal Kutlualp'in adaylıktan çekilmesinin ardından Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran olarak belirlendi: Büyük seçimin sonuçları heyecanla beklenirken detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...