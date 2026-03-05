Trend
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague'de dev maç
THY EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonun kritik haftalarından birinde kendi evinde Monaco ekibini ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu dev mücadelenin yayın saati ve kanal bilgileri basketbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmanın tüm ayrıntıları.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 01:03