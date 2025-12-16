Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 16. Hafta

EuroLeague'in 16. haftasında basketbolseverleri dev bir randevu bekliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR'u konuk ediyor. Avrupa basketbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne olacak bu kritik karşılaşma öncesi taraftarlar; Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.
EuroLeague fikstürüne göre dev derbinin tarih ve saat bilgileri şu şekildedir:
Maç Bilgileri:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|Turkish Airlines EuroLeague (16. Hafta)
|Maç
|Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR
|Tarih (Bugün)
|16 Aralık 2025 Salı
|Saat (Saat Kaçta)
|20.45
|Salon
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu