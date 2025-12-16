Trend Galeri Trend Yaşam Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 16. Hafta

EuroLeague'in 16. haftasında basketbolseverleri dev bir randevu bekliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR'u konuk ediyor. Avrupa basketbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne olacak bu kritik karşılaşma öncesi taraftarlar; Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:24
EuroLeague'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Beko, 16. hafta mücadelesinde Yunan devini İstanbul'da ağırlıyor. Panathinaikos'a karşı taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak olan Sarı-Lacivertliler, bu zorlu sınavdan zaferle ayrılarak ligdeki iddialı konumunu korumak istiyor. İki takım arasındaki mücadele, her zaman olduğu gibi taktik savaşına ve yüksek tansiyona sahne olacak.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague fikstürüne göre dev derbinin tarih ve saat bilgileri şu şekildedir:

Maç Bilgileri:

Detay Bilgi
Organizasyon Turkish Airlines EuroLeague (16. Hafta)
Maç Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR
Tarih (Bugün) 16 Aralık 2025 Salı
Saat (Saat Kaçta) 20.45
Salon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'de 4. sırada yer alan temsilcimizin maçını Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya) ve Maxime Boubert (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 14 maçta dokuz galibiyet aldı. Son olarak AS Monaco'ya konuk olan ekibimiz sahadan 92-86'lık skorla galip ayrıldı. Talen Horton-Tucker 24, Khem Birch 15, Devon Hall 13, Wade Baldwin 12 ve Bonzie Colson 10 sayı ile oynadı.

EuroLeague'de oynadığı 15 maçta dokuz galibiyeti bulunan Panathinaikos Aktor, puan cetvelinin sekizinci sırasında yer alıyor. Son olarak 11 Aralık'ta Olimpia Milano'ya konuk olan Panathinaikos Aktor sahadan 96-89'luk skorla mağlup oldu.