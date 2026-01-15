Trend
Fenerbahçe Beko – Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 22. Hafta
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları, sarı-lacivertli ekibin EuroLeague'deki zirve mücadelesi öncesi taraftarlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibi Valencia karşısında taraftarının desteğiyle galibiyet arıyor. İşte 16 Ocak 2026 Fenerbahçe - Valencia maçı canlı yayın bilgileri.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 13:49