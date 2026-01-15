Trend Galeri Trend Yaşam Fenerbahçe Beko – Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 22. Hafta

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları, sarı-lacivertli ekibin EuroLeague'deki zirve mücadelesi öncesi taraftarlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibi Valencia karşısında taraftarının desteğiyle galibiyet arıyor. İşte 16 Ocak 2026 Fenerbahçe - Valencia maçı canlı yayın bilgileri.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 13:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 13:49
THY EuroLeague'in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i ağırlıyor. Ligde 20 maçta 13 galibiyetle 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 14 galibiyeti bulunan 3. sıradaki Valencia'yı devirerek ilk 4 potasına girmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague maratonunun en önemli randevularından biri olan bu mücadele, basketbolseverleri 16 Ocak akşamı ekran başına kilitleyecek.

Maç Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma

Maç Saati: 20:45 (TSİ)

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimizin bu zorlu Avrupa sınavı, her zaman olduğu gibi yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak aktarılacak.

Yayın Kanalı: S Sport ve S Sport Plus

Sarı-lacivertli ekipte Bonzie Colson ve yeni transfer Chris Silva'nın sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nando De Colo'nun ise bu maçta kadroda olması bekleniyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi, Valencia Basket 94-79 galip tamamlamıştı.