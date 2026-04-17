Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? Süper Lig'de kritik maç!

Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? Süper Lig'de kritik maç!

Futbolseverler için dopdolu geçecek bu akşam, heyecan dolu anlara sahne olacak ve birçok önemli sonucu beraberinde getirecek. Şampiyonluk yarışında her puanın oldukça önemli olduğu haftalara girilirken, Fenerbahçe – Ç.Rizespor maçı kritik bir rekabet olarak ön plana çıkıyor. İşte maçın saati, yayın bilgileri ve diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:26
Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı, şampiyonluk yarışının en kritik eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, hem saha avantajını kullanmak hem de zirvede olmayı sürdürmek için galibiyet hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçı, takımın sezon kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE–Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

  • Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Rizespor maçı, 17 Nisan 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.
  • Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE–Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise yayın bilgileri oldu. Fenerbahçe – Ç.Rizespor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Süper Lig'in 30. haftasındaki bu kritik mücadelede düdük Adnan Deniz Kayatepe'de olacak.

SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybedenler anısına önemli bir karar aldı. Açıklamaya göre, 17-18-19-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.