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Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti!

Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen sosyal medya fenomeni 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2025 21:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:16
Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti!

Mersin'de '1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti!

Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik.

Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti!

Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti!

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı 'YouTube' hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti!
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