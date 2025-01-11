Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti!

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı 'YouTube' hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.