Fenomen Neslim - İnanç Güngen çiftine 308 yıl hapis istemi! Detaylar şoke etti: Dilan Polat ne yapıyorsa...

ÖZEL BANKA DA MAĞDUR EDİLDİ

İddianamede, ayrıca yapılan yüklü para transferleri ve çekilen krediler nedeniyle bir özel banka da mağdur olarak yer aldı. Yapılan banka hesap hareketleri incelemelerinde ve MASAK raporlarında örgütün tüm para transferlerini aynı banka üzerinden gerçekleştirdiği ve bu bankadan yüksek meblağlarda kredi çekebilmek için sahte faturalar düzenlediği tespit edildi.

GÜNGEN ÇİFTİNE 308 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in zincirleme şekilde 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecililk', 'Zehirli madde imal ve ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama', 'Vergi kanunları uyarınca tutulan ve saklama mecburiyeti bulunan defterlerin sahte olarak düzenlenmesi' ve 'Vergi kanunları uyarınca tutulan ve saklama mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak' suçlarını işlediklerine kanaat getirdi. Çiftin bu suçlardan toplamda 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.