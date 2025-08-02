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Fenomen Neslim - İnanç Güngen çiftine 308 yıl hapis istemi! Detaylar şoke etti: Dilan Polat ne yapıyorsa...
Fenomen Neslim - İnanç Güngen çiftine 308 yıl hapis istemi! Detaylar şoke etti: Dilan Polat ne yapıyorsa...
'Fenomenler Soruşturması'nda hazırlanan iddianamede örgüt lideri oldukları öne sürülerek tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkında 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 19'u tutuklu toplam 26 sanık 29 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İşte soruşturmadan şoke eden detaylar!
Giriş Tarihi: 02.08.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 16:42