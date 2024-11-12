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Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor?

Türkiye Galler milli maçına sayılı günler kaldı. 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de mücadele edecek A Milli Takım Galler karşısında galibiyet aramak için sahaya çıkacak. Maça sayılı günler kala oyuncu kadrosunda Ferdi Kadıoğlu'nu göremeyen futbolseverler "Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, niye oynamıyor" sorusuna yanıt aramaya başladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen milli oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Peki; Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor, sakatlandı mı?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:28
Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. TFF'den gelen son dakika açıklamasına göre milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkartıldığı açıklandı. Bunun üzerine futbolseverler "Ferdi neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor?

MİLLİ TAKIM'DA FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARTILDI!

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşacak olan Milli Takım'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor?

FERDİ KADIOĞLU ÇIKARTILDI

Sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı tespit edilen Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor?

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Ferdi Kadıoğlu yerine Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımı aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

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