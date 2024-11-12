Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, sakat mı, sağlık durumu nasıl? Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor?

Türkiye Galler milli maçına sayılı günler kaldı. 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de mücadele edecek A Milli Takım Galler karşısında galibiyet aramak için sahaya çıkacak. Maça sayılı günler kala oyuncu kadrosunda Ferdi Kadıoğlu'nu göremeyen futbolseverler "Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, niye oynamıyor" sorusuna yanıt aramaya başladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen milli oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Peki; Ferdi Kadıoğlu milli takımda neden yok, niye oynamıyor, sakatlandı mı?