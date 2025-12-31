Trend Galeri Trend Yaşam Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fester Abdü'nün yılbaşında Lingo Türkiye'nin konuğu

Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fester Abdü'nün yılbaşında Lingo Türkiye'nin konuğu

TRT 1 ekranlarının yarışması Lingo Türkiye, bu yılbaşında "Taşacak Bu Deniz" dizisinin oyuncularını ağırlıyor. Yarışmacılar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri ise kuşkusuz, "Deli Mi Ne?" kanalıyla milyonlara ulaşan ve dizide "Çakır Uşak" karakterine hayat veren Fester Abdü. Sosyal medya fenomeni, sporcu ve oyuncu kimliğiyle tanınan Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli merak konusu.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:06
Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fester Abdü’nün yılbaşında Lingo Türkiye’nin konuğu

Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümünde kelime avına çıkacak olan Fester Abdü gerçek adı, yaşı ve hayatı ile merak konusu halinde geldi. Pek çok branşı hayatına katan ünlü ismin birçok alanda çalışmaları bulunuyor. İşte, Fester Abdü kimdir sorusunun yanıtı!

Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fester Abdü’nün yılbaşında Lingo Türkiye’nin konuğu

FESTER ABDÜ KİMDİR?

Ali Abdülselam Yılmaz (doğum 1993), daha çok Fester Abdü olarak bilinen YouTuber ve oyuncu, Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibidir.

Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fester Abdü’nün yılbaşında Lingo Türkiye’nin konuğu

Yılmaz 1993 yılında Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur. Türk milli kano takımının lisanslı sporcusudur.

Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fester Abdü’nün yılbaşında Lingo Türkiye’nin konuğu

Fester Abdü şu anda Taşacak Bu Deniz dizisinde Çakır Uşak karakterine hayat vermektedir.

Fester Abdü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fester Abdü’nün yılbaşında Lingo Türkiye’nin konuğu