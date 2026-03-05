FETÖ’cü eski savcı Şadan Sakınan iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Delil kararttı hesap vakti geldi...

Bu talimattan 5 gün önce FETÖ'nün "İç Anadolu imamı" olduğu belirtilen Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede dosyanın sümenaltı edilmesi kararlaştırıldı.

FETÖ'CÜ DERNEĞE NEZAKET ZİYARETİ

Ayrıca, FETÖ bağlantılı bir derneğe yapılacak aramadan önce "nezaket ziyareti" adı altında ön bilgilendirme yapıldığı, baskın günü bilgisayarlardaki verilerin "eraser" programıyla geri döndürülemez şekilde silindiği belirlendi. Dernekten ve ÖSYM'den alınan bazı dijital delillerin de dosyada bulunamadığı kaydedildi.