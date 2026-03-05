Trend Galeri Trend Yaşam FETÖ’cü eski savcı Şadan Sakınan iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Delil kararttı hesap vakti geldi...

Gizli bölmede yakalanan FETÖ'cü eski savcı Şadan Sakınan'la (61) ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: Örgütün çaldığı 2010 KPSS soruşturmasına ait tüm delilleri sümenaltı etti, imha talimatı verdi.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 06:52
İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de yer alan ve başına 2 milyon TL ödül konulan ihraç savcı Şadan Sakınan (61), Ankara Çankaya'da saklandığı gizli bölmede geçtiğimiz pazartesi günü yakalandı.

Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve iki ayrı "Görevi Kötüye Kullanma" dahil olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan yakalama emri bulunuyordu. SABAH, FETÖ'cü eski savcı Sakınan'ın yargılandığı iddianameye ulaştı. Bu iddianamede Sakınan'ın FETÖ'yü ve stratejilerini nasıl koruduğu deşifre edildi.

MAHREM İMAM TALİMATLANDIRDI

İddianameye göre Sakınan, 2010 yılındaki KPSS soruşturmasının en önemli delilleri olan sınav evraklarını imha ettirdi. Soruşturmanın başında ÖSYM'ye "evrakları koruyun" talimatı veren Sakınan, daha sonra gönderdiği yazıyla sınav giriş belgeleri, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının imhasında sakınca olmadığını bildirdi.

Bu talimattan 5 gün önce FETÖ'nün "İç Anadolu imamı" olduğu belirtilen Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede dosyanın sümenaltı edilmesi kararlaştırıldı.

FETÖ'CÜ DERNEĞE NEZAKET ZİYARETİ

Ayrıca, FETÖ bağlantılı bir derneğe yapılacak aramadan önce "nezaket ziyareti" adı altında ön bilgilendirme yapıldığı, baskın günü bilgisayarlardaki verilerin "eraser" programıyla geri döndürülemez şekilde silindiği belirlendi. Dernekten ve ÖSYM'den alınan bazı dijital delillerin de dosyada bulunamadığı kaydedildi.

İddianamede Sakınan'ın soruşturduğu şüphelilerinden biriyle araç ticareti yaptığı, aralarında yoğun telefon trafiği bulunduğu ve Bank Asya'dan çektiği kredinin bazı taksitlerinin örgüt bağlantılı kişilerce ödendiği bilgisine yer verildi.


İTİRAFLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Öte yandan, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen ve soruların sızdırıldığına ilişkin itiraflar içeren dosyanın ana soruşturmaya eklenmeden 2 yıl boyunca bekletildiği, ifadelerde geçen "cemaat" ibarelerinin tutanaklara geçirilmediği aktarıldı. Soruların tamamını doğru yapan 79 kişi hakkında ise şüpheli yerine "bilgi sahibi" sıfatıyla işlem yapılması istendi.