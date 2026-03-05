Trend
FETÖ’cü eski savcı Şadan Sakınan iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Delil kararttı hesap vakti geldi...
Gizli bölmede yakalanan FETÖ'cü eski savcı Şadan Sakınan'la (61) ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: Örgütün çaldığı 2010 KPSS soruşturmasına ait tüm delilleri sümenaltı etti, imha talimatı verdi.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 06:52