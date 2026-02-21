Trend
FETÖ'nün Prens Andrew ile kirli ilişkisi: Aynı fütursuzluk İmamoğlu'nun ilişkiler ağında da var | Mahmut Övür yazdı
Milyarder sapık Jeffrey Epstein'in Prens Andrew ile ilişkisi ortaya çıkarken, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İBB eksenli yolsuzluk ağına da vurgu yapan Mahmut Övür, "Bu fütursuzluğa yol açanlar ile ülkenin kılcal damarlarına kadar sızan darbeci FETÖ yapılanması arasında örgütsel bir ilişki var mı bilemem ama bir paralellik olduğu çok açık. Tıpkı FETÖ ile Batı çürümüşlüğünü gözler önüne seren Epstein skandalı arasındaki ilişki gibi. Son günlerde bu ilişki İngiliz basınının gündeminde." dedi.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 07:25