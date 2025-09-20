Trend Galeri Trend Yaşam Filenin Efeleri çeyrek final rakibi belli oldu mu, kim olacak? A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın çeyrek final rakibi Polonya mı Kanada mı?

Filenin Efeleri çeyrek final rakibi belli oldu mu, kim olacak? A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın çeyrek final rakibi Polonya mı Kanada mı?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finale yükselmek için verdiği mücadelede rakibi Hollanda'yı mağlup etti. Filenin Efeleri'nin çeyrek finalde mücadele edeceği takım ise araştırmaların odağı oldu. Peki, Filenin Efeleri çeyrek final rakibi belli oldu mu, kim olacak, Polonya mı Kanada mı? İşte detaylar.