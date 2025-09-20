Trend Galeri Trend Yaşam Filenin Efeleri çeyrek final rakibi belli oldu mu, kim olacak? A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın çeyrek final rakibi Polonya mı Kanada mı?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finale yükselmek için verdiği mücadelede rakibi Hollanda'yı mağlup etti. Filenin Efeleri'nin çeyrek finalde mücadele edeceği takım ise araştırmaların odağı oldu. Peki, Filenin Efeleri çeyrek final rakibi belli oldu mu, kim olacak, Polonya mı Kanada mı? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:05
Filenin Efeleri, Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda adını tarihe yazdırdı. Hollanda'yı yenerek tarihinde ilk defa çeyrek finale yükselen takımımız 24 Eylül'de yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Peki, Filenin Efeleri çeyrek final rakibi belli oldu mu, kim olacak, Polonya mı Kanada mı? İşte merak edilenlerin yanıtı;

ÇEYREK FİNALDEYİZ!

Millilerimiz, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, Filipinler'in merkezi Manila'da oynanan karşılaşmada rakibini 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle alt edip adını son 8 ekip arasına yazdırdı.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün kesinlik kazanacak.

Millilerimiz, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için mücadele edecek.

ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Filenin Efeleri, çeyrek finalde 24 Eylül'de Polonya veya Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşmanın saati daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.

POLONYA - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya – Kanada mücadelesi saat 15:00'te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye'de Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.